Nagranie pokazujące zatłoczony autobus hitem sieci. Kobiety zepsuły drzwi?

Zatłoczone autobusy to spory problem, który potrafi skutecznie zniechęcić do korzystania ze środków komunikacji miejskiej. Na pewnych trasach to jednak standard i to niezmiennie od wielu lat. Każdy z nas mógł więc być kiedyś uczestnikiem lub choćby świadkiem podobnej sytuacji. Jak sami byśmy się wówczas zachowali?

Zatłoczony autobus łódzkiego MPK

W tym konkretnym przypadku do autobusu miejskiego w Łodzi chciała wsiąść zbyt duża liczba pasażerów. Z tego powodu kierowca nie mógł zamknąć automatycznych drzwi. Ponawiał próby raz za razem – bezskutecznie. Stłoczone tuż przy wejściu kobiety również nie zamierzały ustępować. Ani nie wysiadły, ani nie przesunęły się w głąb pojazdu.

Nagranie stało się hitem na TikToku i tylko do piątku 20 października obejrzały je 422 tys. internautów. „Potrzebuję wiedzieć, jak to się skończyło” – pisał jeden z internautów w komentarzu pod filmem. „Baby rozwaliły te drzwi i zdenerwowały kierowcę, nie żartuję” – przekazał autor materiału.

Fala komentarzy pod nagraniem z autobusem

Internauci w komentarzach dawali do zrozumienia, że podobne sceny nie są dla nich niczym wyjątkowym. „Kocham Łódź i to, że tam, gdzie jest najwięcej ludzi, dają najmniejsze autobusy” – pisał jeden z internautów. „Śmieszne. dopóki sama nie byłam w takiej sytuacji i chcąc pojechać do liceum, nie zamieściłam się do autobusu XD na szczęście pojechałam następnym” – komentowała inna użytkowniczka TikToka. „Dzisiaj jak jechałam do szkoły, to ja widziałam jakiś autobus ze stłuczonymi drzwiami i rozwalony przystanek” – dodawała kolejna.

