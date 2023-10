Koszmarne korki na północy Krakowa. Autobus opóźniony o 150 minut

Mieszkańcy Krakowa donoszą, że tak źle nie było już dawno. Budowana od kilku lat linia tramwajowa do Górki Narodowej i przebudowywana al. 29 listopada przyzwyczaiły co prawda mieszkańców do trudności, ale w ten weekend doszło kilka nowych czynników. Na problemy z przepustowością nałożył się jeszcze deszcz, zawsze spowalniający mniej pewnych kierowców oraz targi książki, przyciągające dodatkowe osoby do miasta.

Budowy sparaliżowały Kraków

Po zakończeniu wspomnianej przebudowy rozpoczęła się kolejna duża inwestycja. Rozpoczęto budowę linii tramwajowej do Mistrzejowic. Pociągnęło to za sobą konieczność utworzenia tunelu w rejonie ronda Młyńskiego i przebudowę układu drogowego przy rondzie Polsadu. Zwężenia jezdni i zatamowany ruch sprawiły, że kierowcy ruszyli w osiedlowe uliczki. Nie pomogło to raczej w tej całej skomplikowanej sytuacji.

W korkach stanęły również autobusy, co skrzętnie odnotowali aktywiści miejscy. Według Platformy Komunikacyjnej Krakowa, dochodzi do olbrzymich opóźnień. „Wiele kursów na Alejach czy na Pilotów ma po kilkadziesiąt minut w plecy. Rekordzista, linia 189, ma właśnie 153 minuty spóźnienia przed rondem Młyńskim. Czyli ponad dwie i pół godziny” — czytamy w mediach społecznościowych. Wiele autobusów opóźnionych jest co najmniej o pół godziny, a zalecaną formą podróżowania jest spacer na własnych nogach.

Międzynarodowe Targi Książki i święto zmarłych

Międzynarodowe Targi Książki, które odbywają się w hali Expo na Czyżynach, to tylko dopełnienie katastrofy komunikacyjnej. Dodajmy do tego zbliżające się święto Wszystkich Świętych i ludzi czyszczących groby bliskich, by wyobrazić sobie, jak może wyglądać sytuacja w mieście. Warto wspomnieć, że zakorkowana jest także obwodnica Krakowa.

