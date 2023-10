Kiedy przestawiamy zegarki? Zmiana czasu na zimowy w ten weekend

Zmiana czasu letniego na zimowy jest przeprowadzana w Polsce na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2001 r. w sprawie zmiany czasu na letni i zimowy. Rozporządzenie to określa, że zmiana czasu na zimowy następuje w ostatnią niedzielę października o godzinie 2:00, a zmiana czasu na letni następuje w ostatnią niedzielę marca o godzinie 2:00.



Zmiana czasu i wyjątkowa pełnia Księżyca

Wynika z tego, że w tym roku zmiana czasu z letniego na zimowy w Polsce nastąpi w niedzielę 29 października 2023 roku. W nocy z soboty na niedzielę, o godzinie 3:00, należy przestawić zegarki o godzinę do tyłu, na godzinę 2:00. W praktyce oznacza to, że w niedzielę będziemy spać o godzinę dłużej. Niestety, będzie się to wiązało z tym, że choć rano o wcześniejszej godzinie będzie widno, wieczorem wcześniej będzie się ściemniać.

Tegoroczna noc przestawiania czasu jest podwójnie wyjątkowa. Wszystko za sprawą Krwawej Pełni Księżyca, której towarzyszy częściowe zaćmienie Księżyca. Może to dobry powód, by później pójść spać?

Jak wpływa zmiana czasu na nasze zdrowie?

Zmiana czasu na zimowy może mieć negatywny wpływ na nasze zdrowie. Przestawienie zegarów o godzinę do tyłu może zaburzyć nasz rytm dobowy, co może skutkować trudnościami z zasypianiem, zmęczeniem, a nawet zwiększonym ryzykiem wypadków na skutek mniejszej koncentracji.

Czy zmiana czasu na zimowy zostanie zniesiona?

Unia Europejska planowała wycofanie się ze zmiany czasu w 2021 roku. Z powodu pandemii koronawirusa prace nad tym tematem zostały jednak zawieszone. Dopiero w 2023 roku Komisja Europejska przedstawiła propozycję, zgodnie z którą zmiana czasu na zimowy zostanie zniesiona w 2026 roku. Ostateczna decyzja w tej sprawie będzie należała do państw członkowskich.

Czytaj też:

Zaćmienie Księżyca 2023. Będzie doskonale widoczne w Polsce