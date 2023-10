Quiz nietypowy, bo nie o najlepszych. Nie zapominajmy o drugich miejscach

Musimy zaznaczyć, że był to jeden z trudniejszych do skompilowania quizów. Głównie przez to, że zależnie od źródła, kompletnie inne jaskinie okazywały się najgłębsze i kompletnie różne wodospady najwyższe. Ostatecznie musieliśmy zrezygnować z kilku kategorii, zastępując je mniej kontrowersyjnymi. Oczywiście, wciąż można spierać się o niektóre kwestie, dlatego przypominamy, że chodzi o zabawę. Nawet jeśli uważacie, że coś wskazanego przez nas nie zasługuje na miano "drugiego miejsca", to zawsze możecie zaznaczyć tę odpowiedź jako najbliższą prawidłowej. Powodzenia i co złego, to nie my!

