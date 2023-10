69-latek trafił do aresztu na trzy miesiące. Zarzucono mu znęcanie się nad żoną

Przed kilkoma dniami włodawscy funkcjonariusze w wyniku podjętej interwencji domowej zatrzymali 69-letniego mężczyznę, podejrzanego o stosowanie przemocy wobec swojej żony. Od pokrzywdzonej kobiety przyjęto zawiadomienie o znęcaniu. Jak ustalili policjanci, agresywne zachowania mężczyzny wobec kobiety nasilały się od ubiegłego roku.

Starszy mężczyzna znęcał się nad swoją żoną

69-latek stosował przemoc fizyczną oraz psychiczną. Oprawca – zarówno pod wpływem alkoholu, jak i na trzeźwo – bez powodu szarpał żonę za włosy i ubranie, popychał ją i wykręcał jej ręce. 69-latek poniżał kobietę oraz rzucał w nią przedmiotami.

Prokurator Rejonowy we Włodawie na wniosek Policji wystąpił do Sądu o zastosowanie tymczasowego aresztu wobec sprawcy przemocy domowej. Sąd przychylił się do tego wniosku i zarządził wobec mężczyzny tymczasowy areszt na trzy miesiące jako środek zapobiegawczy. W sobotę 28 października włodawscy policjanci przewieźli 69-latka do Zakładu Karnego w Chełmie.

Sprawcy przemocy grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

