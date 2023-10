Czy w Dzień Zaduszny jest wolne od szkoły i pracy? Co to za święto?

2 listopada to Dzień Zaduszny. Drugi dzień listopadowych świąt, w czasie których myślami wracamy do tych, których już z nami nie ma. Tego dnia jednak sklepy i lokale handlowe są już otwarte.

Czy Zaduszki to dzień wolny od pracy?

Zaduszki nie należą do świąt ustawowo wolnych od pracy. To oznacza, że 2 listopada firmy są otwarte, a pracownicy muszą wypełniać swoje obowiązki (chyba że zdecydowali się na urlop wypoczynkowy).

Czy 2 listopada czynne są szkoły i przedszkola?

Inaczej jest jednak ze szkołami. W tym roku niektóre placówki nie pracują 2 i 3 listopada. Aby uzyskać informację, czy szkoła dziecka jest otwarta w Zaduszki, należy sprawdzić kalendarz dni wolnych na stronie danej szkoły lub zadzwonić do sekretariatu.

Większość przedszkoli państwowych natomiast funkcjonuje normalnie i przyjmuje dzieci 2 i 3 listopada. W placówkach, w których liczba dzieci nie jest duża, mogą być organizowane łączone dyżury. Takich informacji także warto zasięgnąć u źródła.

Co oznaczają Zaduszki?

Dzień Zaduszny to święto, które ma w Polsce długą tradycję. Przed wiekami wierzono, że w nocy z 1 na 2 listopada dusze zmarłych opuszczają czyściec i błąkają się po ziemi. Podróżnym zalecano, by nocowali w zajazdach i nie udawali się na samotne wędrówki. W niektórych regionach kraju tej nocy zamykane były oberże i karczmy, nie odbywały się także żadne zabawy i uroczystości.

Jak w Polsce obchodzi się Zaduszki?

Dzień Zaduszny w Polsce jest dniem skupienia, modlitwy i pamięci o tych, którzy odeszli. Jest to okazja do wyrażenia szacunku dla zmarłych i spędzenia czasu z rodziną w duchu zadumy i wspomnień. Tego dnia w kościołach odbywają się msze święte w intencji zmarłych, a po mszach wierni wybierają się na cmentarze, by modlić się za dusze zmarłych.

Dzień Zaduszny jest również dniem refleksji nad życiem, śmiercią i wiecznością. Wielu ludzi korzysta z tej okazji, aby zastanowić się nad własną ścieżką, wartościami i relacjami z bliskimi.

