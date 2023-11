Nie żyje wieloletnia dziennikarka „Wiadomości” TVP. „Odeszła po walce z chorobą. Za wcześnie”

Sławomira Śliwińska z „Wiadomościami” związana była przez lata. Do 2013 roku przygotowywała dla tego programu materiały regularnie, a później sporadycznie jeszcze do 2015 roku. Następnie pracowała w TVP Infor przez kolejne dwa lata. Z Telewizją Publiczną związana była do stycznia 2021 roku.

Sławomira Śliwińska nie żyje. Dziennikarkę pożegnali koledzy TVP

O śmierci Śliwińskiej Arleta Bojke poinformowała w niedzielę 12 listopada na Facebooku. Dołączyła do tej wiadomości swoje wspomnienia o zmarłej, wychwalając jej cierpliwość i dyskrecję.

„Dla mnie była jedną z pierwszych nauczycielek w zawodzie, jedną z tych osób, bez których na pewno nie byłabym taką dziennikarką, jaką jestem. Cierpliwa, zawsze poświęcająca tyle czasu, ile było potrzebne” – pisała Bojke.

„Nie prawiła nieszczerych komplementów, mówiła, gdy było źle, ale zawsze tylko mi. Jej pochwały dodawały skrzydeł. Nie wiem, czy jest ktokolwiek na tym świecie, kto mógłby jej zarzucić niewłaściwe zachowanie. Myślę, że nie. Sławka była tak po prostu dobrym, szlachetnym człowiekiem. Takim, jakich powinniśmy stawiać na piedestałach” – dodawała koleżanka zmarłej.

Byli współpracownicy wspominają Śliwińską

O koleżance pamiętali też inni pracownicy TVP. „Wspaniały dziennikarz, jeszcze wspanialszy człowiek” – podkreślała była dziennikarka telewizji publicznej Katarzyna Nowicka. „Sławeczko... Żegnaj... Dziękuję Ci za każdy piękny i mądry materiał do Wiadomości... I za to, że byłaś! Zawsze gotowa do pomocy. Życzliwa i ciepła.”.. – wspominał były wydawca „Wiadomości”, obecnie w Radiu 357, Grzegorz Sajór.

Na oficjalnej stronie TVP Info przypomniano, że Sławomira Śliwińska rozpoczęła pracę w Telewizji Polskiej od razu po studiach. Pracowała przez lata w redakcji zagranicznej TVP, zajmując się m.in. materiałami dla „Wiadomości”. Relacjonowała wydarzenia w Algierii, Arabii Saudyjskiej czy Finlandii.

