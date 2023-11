Pierwszą „rękę” z klocków Lego skonstruował jako 9-latek. Dziś pracuje nad tanimi protezami dla innych

David Aguilar urodził się bez prawej ręki, ale z niesamowitą wyobraźnią, która pozwala mu budować z klocków, co mu się tylko zamarzy. Na przykład… protezę. Pierwszą rękę David zbudował z klocków LEGO już w wieku 9 lat. Działającą! Potem konstruował coraz bardziej skomplikowane modele. Pasja konstruktorska zaprowadziła go aż do NASA. Dziś pracuje tam nad wynalazkami, które mają ułatwić życie innym.

Publikujemy fragment książki „Życie z klocków” Davida i Ferrana Aguilarów.



Gdy miałem dziewięć lat, już stawiałem pierwsze kroczki jako mały doktor Legostein. Chciałem zbudować protezę. Zdążyłem przeanalizować cały proces i podniecony pomysłem, wziąłem kadłub statku, części robotów Bionicle, taśmę klejącą, drut i smycz do kluczy.

Źle złożyłem elementy, rozmontowałem je więc, złożyłem lepiej i skończyłem konstrukcję. Jako dziewięciolatek już poznałem naukową metodę prób i błędów. Odkryłem też, że choć zdarzy mi się dużo pomyłek podczas konstruowania plastikowej protezy, to nie przestanę próbować, aż mi się uda.