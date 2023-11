„Jeden z dziesięciu” bez Artura Baranowskiego. Stanowski nie miał litości dla TVP

W piątkowy wieczór widzowie wstrzymali oddech, gdy okazało się, że w wielkim finale popularnego turnieju „Jeden z dziesięciu” nie wystąpił zwycięzca, którego nazwisko było na ustach wszystkich – Artur Baranowski. Tym samym potwierdziły się wcześniejsze doniesienia Onetu. W Wielkim Finale programu Jeden z dziesięciu wzięło udział tylko dziewięciu uczestników. Zabrakło Artura Baranowskiego, któremu – według medialnych informacji– w drodze na nagranie miał zepsuć się samochód.

„Ogromnie żałujemy, że pan Artur Baranowski, który zdobył w 19. odcinku 140. edycji programu Jeden z dziesięciu rekordowe 803 punkty, nie pojawił się na nagraniu Wielkiego Finału 140. edycji programu. O swojej nieobecności poinformował nas telefonicznie w dniu nagrania” – poinformowała w oświadczeniu firma Euromedia TV, producent teleturnieju „Jeden z dziesięciu”.

Stanowski krytykuje TVP

Zamieszanie ze słynnym finalistą skomentował dziennikarz Krzysztof Stanowski. „Jak masz gościa, o którym mówi cała Polska i psuje mu się auto, to wysyłasz helikopter i ekipę reporterską i pokazujesz akcję w Wiadomościach. I grzejesz tym na maksa. Jeśli zamiast tego machasz ręką i mówisz” gramy bez niego „ to nie rozumiesz swojej pracy” – napisał były gwiazdor Kanału Sportowego, który obecnie pracuje nad nowym projektem – Kanałem Zero.

Część komentujących zwróciła Stanowskiemu uwagę, że wielki finał był nagrywany jeszcze przed wybuchem fali popularności Artura Baranowskiego. Inni uznali jednak, że to słaba wymówka i TVP powinna zdawać sobie sprawę z tego, jaki jest potencjał.

Kim jest Artur Baranowski?

Artur Baranowski pobił rekord programu „Jeden z dziesięciu” i odpowiedział na wszystkie pytania, nie dopuszczając przy tym konkurentów do głosu. Zdobył 803 punkty (+ 30 za zachowane szanse). Jako zwycięzca odcinka, mieszkaniec miejscowości Śliwniki miał wziąć udział także w finale 140. serii show.

Wiadomo, że uczestnik przyjechał do studia programu Jeden z dziesięciu ze Śliwnik, czyli wsi w województwie wielkopolskim. – Jestem ekonomistą, interesuję się grami logicznymi i jazdą na rowerze – zdradził, przedstawiając się na początku gry.

