Psy czekały na mrozie, przywiązane do palety. Policja szuka właściciela

W minioną niedzielę około północy policjanci z Kartuz dostali zgłoszenie o dwóch psach, które czekały na swojego właściciela przy jednym ze sklepów w Dzierżążnie.

Na miejsce natychmiast zadysponowano patrol policji. „Mundurowi zauważyli dwa psy rasy mieszanej, które były na podwójnej smyczy przywiązane do palety przy sklepie” – czytamy w komunikacie.

Psy na mrozie i śniegu. Mogły zostać porzucone

W tym czasie na zewnątrz była ujemna temperatura i padał silny śnieg, co widać na zdjęciu udostępnionym przez kartuską policję. Funkcjonariusze odwieźli zmarznięte zwierzęta do organizacji OTOZ Animals w Kościerzynie. Psy trafiły do schroniska dla bezdomnych zwierząt. Policja szuka teraz ich właściciela.

„Osoby mające jakiekolwiek informację na ten temat proszone są o kontakt pod nr 47 74 22 222 lub pod nr 112 – mogą być to zgłoszenia anonimowe” – napisali mundurowi w komunikacie. Przypomnieli, że porzucenie psa jest przestępstwem, za które grozi wysoka grzywna, a do tego kara pozbawienia wolności.

Czworonogi, choć nie są w stanie tego powiedzieć, odczuwają zimno tak, jak ludzie. „Przy minusowych temperaturach nie zapominajmy o naszych czworonożnych przyjaciołach. Mundurowi przypominają, że to na właścicielu czworonoga zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt spoczywa obowiązek opieki nad zwierzęciem. Policjanci apelują do mieszkańców, by zaalarmowali gdy widzą zwierzę w złych warunkach” – dodali kartuscy policjanci.

