Prognoza pogody na niedzielę i najbliższe dni. Atlantyckie niże przyniosą odwilż

W niedzielę wystąpi duże zachmurzenie. Poza tym prognozuje się przemieszczające od zachodu w głąb kraju opady mokrego śniegu do 3 centymetrów, śniegu z marznącym deszczem do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Na krańcach zachodnich Polski popada sam deszcz. Miejscami pojawią się też snujące mgły. Warunki na drogach będą trudne. Temperatura maksymalna wyniesie od -3℃ na Suwalszczyźnie, przez 2-3℃ w centrum kraju, do 5-7℃ na Ziemi Lubuskiej. Powieje wiatr z kierunków południowych, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. W porywach rozpędzi się do 50-60 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na najbliższe dni

Poniedziałek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z niewielkimi przejaśnieniami. Na północnym wschodzie obficie popada mokry śnieg. Spadnie go do 5-8 centymetrów. W pozostałych regionach popada śnieg z deszczem i deszcz do 5-10 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 1-2℃ na Podlasiu, przez 4℃ w centrum kraju, do 7℃ na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Południowy i zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie do 50-80 km/h.

Wtorek przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami na zachodzie Polski. Prognozuje się słabe opady deszczu i mżawki do 2 l/mkw. Tylko na Śląsku nie będzie padać. Miejscami zrobi się mglisto. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 1℃ na Suwalszczyźnie, przez 4℃ w centrum kraju, do 7℃ na Śląsku. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

W środę czeka nas duże zachmurzenie, zrobi się mglisto. Na zachodzie wystąpią zanikające opady. Poza tym popada deszcz i deszcz ze śniegiem do 5-10 l/mkw. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 0℃ na Podlasiu, przez 4℃ w centrum kraju, do 5℃ na południowym zachodzie. Wiatr z południa będzie słaby i umiarkowany.

Czwartek zapowiada się pochmurny. Okresami popada deszcz ze śniegiem do 5-10 l/mkw. Opad ten będzie przechodził od zachodu w śnieg, którego spadnie do 5 cm. Termometry pokażą maksymalnie od 0℃ na Podlasiu, przez 2℃ w centrum kraju, do 5℃ na Podkarpaciu. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach rozpędzi się do 50-60 km/h.

Czytaj też:

„Polska wyprzedzi najmocniejszych w Europie”. Znana wizjonerka wyjaśniaCzytaj też:

Kwalifikacje i drugi konkurs w Klingenthal. O której i gdzie oglądać?