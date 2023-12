Minister Wieczorek odwiedzi protest studentów w Poznaniu. „Jeszcze dziś wsiadam w auto”

Od kilku dni w Poznaniu trwa protest studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza dotyczący planowanego zamknięcia akademiku „Jowita” znajdującego się w centrum miasta. Przyczyną zamknięcia akademika ma być zły stan techniczny budynku, a uczelnia nie ma pieniędzy na jego modernizację.

W tej sytuacji kilkadziesiąt osób okupuje dom studencki. Protestujący twierdzą, że władze uczelni wprowadziły na teren budynku prywatną firmę ochroniarską i odcięły im dostęp do pryszniców oraz recepcji i holu głównego. Rektorka tłumaczy, że to ze względu na incydenty, które miały mieć miejsce w trakcie protestu.

Protest studentów w Poznaniu. Minister zapowiada szybkie działania

O protest studentów na antenie Radia ZET został zapytany nowy minister nauki Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy. Szef resortu zadeklarował, że pojedzie do Poznania.

– To nie może być tak, że minister nauki siedzi sobie w gabinecie, rozwiązuje jakieś inne problemy, a tam studenci okupują akademik. Trzeba po prostu pojechać i zobaczyć, jak wygląda sytuacja, zobaczyć, jakie są propozycje rozwiązań – powiedział. – Uczelnia jest autonomiczna, w związku z czym jestem już w kontakcie z panią rektor, więc pewnie też dzisiaj się zobaczymy i zobaczymy, jakie ma propozycje rozwiązań. Chcę też studentów pozdrowić. Mam nadzieję, że ten protest się zakończy, bo jakieś rozwiązania znajdziemy – dodał.

Wieczorek ocenił, że to może być też asumpt do dyskusji, jeżeli chodzi o rozwiązania programowe dotyczące akademików w Polsce. – W programie partii koalicyjnych temat akademików był podnoszony, więc myślę, że ta koalicja będzie się też tym tematem zajmować – zapowiedział.

Pytany, czy zablokuje prywatyzację tego akademika, podkreślił, że to decyzja władz uczelni. – Po rozmowie z panią rektor jestem pełen optymizmu, bo mam wrażenie, że tu nie chodzi o prywatyzację, tylko nie ma środków finansowych na to, żeby ten akademik wyremontować – stwierdził.

Minister był też pytany o wprowadzenie ochrony na teren budynku. Zarzekał się, że musi to sprawdzić na miejscu i dopiero wtedy będzie mógł ocenić te działania. – Jestem zwolennikiem dialogu, w związku z czym uważam, że tego typu spraw nie należy rozwiązywać siłowo, a należy rozwiązywać w drodze dialogu – podkreślił jednak. – Dziś planuję jeszcze być w Poznaniu. Jak pozałatwiam wszystkie najpilniejsze sprawy w ministerstwie, to wsiadam w auto i jadę. Tu nie ma co czekać – dodał.

