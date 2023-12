Dickens tego nie przewidział. Krytyk: Przed świętami zajrzałem do Empiku, to pierwsze mi się rzuciło w oczy

Kilka dni przed wigilią zajrzałem do jednego z licznych salonów Empiku i pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, to wyeksponowana na specjalnym podeście powieść Agathy Christie „Morderstwo w Boże Narodzenie”. Niby nic niezwykłego: Agatha Christie napisała wiele powieści kryminalnych, a tę akurat wydano po raz pierwszy w 1939 roku. A jednak „krzycząca” obecność tej książka o zbrodni dokonanej w czasie Świąt jakoś mnie poruszyła, pewnie dlatego, że wokół mnie i wokół niej pełno bombek, udekorowanych choinek i kojącej muzyki, co ma nas wprawić w świąteczny błogostan, ale oczywiście nie bezinteresownie.

Ukojeni i rozradowani zbliżającymi się Świętami, mamy chętniej wymachiwać kartą płatniczą, by kupować bliskim prezenty, która to czynność chyba już ostatecznie zastąpiła religijne świętowanie, kiedyś uznawane za sens Świąt przez wszystkich, a dzisiaj już tylko przez nielicznych.

To mnie nie martwi, ale niezmiennie budzi moje zdumienie. Zwłaszcza to, jak szybko Święta z obrzędu sakralnego stały się powszechnym i chętnie obchodzonym obrzędem kulinarnym i handlowym.

Można powiedzieć mocniej: Święta przestały być religijne, a stały się popkulturalne.