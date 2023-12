Jak kochankowie ukrywają romans w święta. Lew-Starowicz: Są 3 warianty

Samotna kobieta związana z żonatym i mającym dzieci kochankiem

To najczęściej spotykany wariant i bardzo dramatyczny. Kochanek deklaruje miłość, ale tłumaczy potrzebę spędzenia świąt i Nowego Roku z rodziną. Osamotniona kochanka spędzi ten czas z rodzicami, przyjaciółmi. Święta jeszcze może przeżyć, ale powitanie Nowego Roku to zupełnie inna sprawa. Wiąże się z tym nadzieja na zmianę w życiu (wreszcie będziemy razem), wyznaczenie granicy (jeżeli nie będziemy razem, to rozstaję się nim). Dla niej to najbardziej dramatyczne dni w roku. A dla niego? Typowe jest hamletyzowanie, urywanie się, aby ukradkiem zadzwonić itp. Niewielu z tych mężczyzn zdecyduje się na opuszczenie rodziny, mimo wielu przekonujących obietnic. Kolejny wariant?