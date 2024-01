Nikt nie odpowie za niesłuszne skazanie Komendy. Postępowanie umorzono

Ponad 20 lat temu Tomasz Komenda został skazany za gwałt i zabójstwo 15-letniej dziewczyny w Miłoszycach (woj. dolnośląskie). Spędził w więzieniu 18 z 25 lat. Sąd Najwyższy po latach uniewinnił jednak 46-latka, a kilka lat później otrzymał on odszkodowanie w wysokości 13 mln zł.

Nikomu nie udało się postawić zarzutów

Onet ujawnia, że umorzono śledztwo prowadzone ws. wszystkich tych osób, które mogły przyczynić się do jego niesłusznego skazania. „Nikt nie poniesie odpowiedzialności” – czytamy. Część wątków umorzono już kilka miesięcy temu, w kwietniu. Śledczy twierdzili bowiem, że na podjęcie błędnej decyzji wpłynęły rozmaite czynniki i okoliczności. Chodzi tu m.in. o fałszywe zeznania, zaniedbania i nierzetelne opinie biegłych. Nikomu nie postawiono zarzutów. Część czynów się przedawniła, a w sprawie innych zabrakło materiałów dowodowych. Niektórzy w międzyczasie umarli.

Później analizowano jeszcze możliwe niedopełnienie obowiązków czy przekroczenie uprawnień ws. sędziów, ławników czy prokuratorów, a także prowadzono postępowanie ws. znęcania się nad niesłusznie skazanym Tomaszem Komendą, gdy przebywał w zakładzie karnym. To także umorzono – dowiedział się Onet pod koniec grudnia.

Prokurator Tomasz Szczepanek z Prokuratury Okręgowej w Łodzi przekazał Onetowi, że śledztwo ws. prokuratorów z Wrocławia, którzy mieli zatajać „dowody niewinności”, a potem oskarżyli go i skazali, także nie jest kontynuowane. To samo tyczy się sędziów i ławników wrocławskiego sądu, którzy mieli niewystarczająco dokładnie przeanalizować dowody – chodzi tu o wydane przez biegłych opinie. M.in. na ich podstawie nieprawidłowo ustalono stan faktyczny. Umorzono także wątek dot. sędziów wrocławskiego sądu apelacyjnego, którzy ponownie rozpatrywali sprawę Komendy.

Wszystkie te sprawy potoczyły się tak „z uwagi na brak znamion czynu zabronionego” – podaje Onet. Prok. Szczepanek mówi, że w trakcie stawiania zarzutów i przy skierowaniu aktu oskarżenia sędziowie czy prokuratorzy nie wiedzieli nic o błędach i nieprawidłowościach dotyczących wydanych przez biegłych opinii. Zebrane materiały dowodowe ocenione zostały zaś w sposób właściwy. Biegłym także nie udało się udowodnić, że „celowo wydali fałszywą opinię” – przypomina Onet. Jednak to te opinie „zaważyły” ws. wydania wyroku na niewinnego człowieka.

Umorzono też wątek dot. współosadzonych, którzy mieli znęcać się nad Komendą. Prok. Szczepanek wyjaśnia, że albo „nie wykryto sprawców”, albo nie było wystarczająco mocnych dowodów. Jeden z podejrzanych zaś w międzyczasie umarł. Nie wykryto też sprawców ws. znęcania się na odbywających karę pracownikach zakładu karnego. Szczepanek zwraca uwagę m.in. na czas, jaki upłynął od tych zdarzeń, a także na „zatarcie śladów pamięciowych”. I brak wystarczających dowodów.

Postępowanie zajęło sześć lat.

„Trzy razy się wieszałem”

Warto przypomnieć o tym, jak przed laty Komenda wspominał odsiadkę. Zaznaczył, że „nie było mu lekko”. – Trzy razy się wieszałem. Za każdym razem mnie odcinano. Ale widocznie tak miało być, żebym udowodnił swoją niewinność. Bo jakbym leżał dwa metry pod ziemią, to bym odszedł jako skazany, winny, który nie wytrzymał napięcia i odebrał sobie życie – mówił w 2018 roku w rozmowie z WP Magazynem.

Zasugerował też, że resocjalizacja, czyli przemiana osobowości więźniów, by mogli powrócić do życia społecznego, to mit. – Za kratami nie ma dobrych ludzi. Samo zło tam jest. Tyle przemocy się tam widziało... Jak ja oglądam w telewizji, że więzień się nawraca, to przełączam na inny kanał, bo to bzdury są – wyznał wprost.

W więzieniu przeżył istne piekło. W rozmowie z „Uwagą!” TVN podkreślił zaś, że „nie miał życia”. – Ludzie z takimi paragrafami, jaki ja miałem... Myślałem, że już nie wyjdę, że zabiją mnie w kryminale – mówił niedługo po opuszczeniu więzienia.

Myśli samobójcze – tu znajdziesz pomoc



Jeśli zmagasz się z myślami samobójczymi, nie wahaj się szukać wsparcia! Pamiętaj, że istnieje szereg ludzi oraz instytucji, które są w stanie pomóc ci w każdym problemie.

W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia twojego bądź drugiej osoby zadzwoń pod numer alarmowy – 112.

Warto wiedzieć, że fachową i bezpłatną pomoc psychologiczną można uzyskać również pod jednym z wybranych telefonów:

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży (całodobowo) 116 111

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka (całodobowo) 800 12 12 12

Linia wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego (całodobowo) 800 70 2222

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (całodobowo) 800 12 00 02

Infolinia pomocowa dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów (całodobowo) 800 080 222

Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym 116 123

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci 800 100 10

Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji 22 594 91 00

Policyjny Telefon Zaufania 800 12 02 26

Możesz także skorzystać z pomocy w poradniach zdrowia psychicznego. Kontakt do takiego miejsca znajdziesz w Internecie, wpisując w wyszukiwarce „poradnia zdrowia psychicznego” oraz swoje miasto/województwo. Jeśli potrzebujesz pilnej konsultacji psychiatrycznej, możesz udać się na izbę przyjęć najbliższego szpitala psychiatrycznego.

Poradnie pedagogiczno-psychologiczne w szkołach

Powiatowe centra pomocy rodzinie

Lokalne ośrodki (centra) interwencji kryzysowej

