Kolorowe orszaki przeszły ulicami polskich miast. Para prezydencka śle pozdrowienia

Orszak Trzech Króli to współczesna tradycja nawiązująca do tradycyjnych okołoświątecznych jasełek. Pierwszy Orszak Trzech Króli w Polsce został zorganizowany oficjalnie w 2009 roku w Warszawie. W 2024 roku w wielu miastach w Polsce i na świecie zorganizowano 800 orszaków, nawiązując do 800. rocznicy pierwszej żywej szopki, zaaranżowanej przez św. Franciszka z Asyżu, które odbyły się w miejscowości Greccio we Włoszech 24 grudnia 1223 roku.

Orszaki Trzech Króli na ulicach polskich miast

Uroczyste orszaki Trzech Króli przeszły ulicami największych polskich miast. W Warszawie marsz ruszył sprzed pomnika Mikołaja Kopernika o godz. 12 i przeszedł Traktem Królewskim do placu Zamkowego. Przed wyruszeniem orszaku, na miejscu modlitwę odmówił ks. Kazimierz Nycz. Metropolita wcześniej odprawił mszę świętą w Archikatedrze Warszawskiej. – Módlmy się w intencji tych wszystkich, którzy idąc dziś w orszaku, dają świadectwo wiary w to, co wydarzyło się w Betlejem i objawiło się światu, ale także za tych, do których to orędzie zbawienia będzie docierało – mówił w jej trakcie.

W warszawskim orszaku wzięło udział wielu przebranych aktorów, którzy symbolizowali m.in. mędrców z Azji, Afryki i Europy i towarzyszących im rzymskich legionistów, karawanę pluszowych wielbłądów, czy azjatyckie smoki. Marszowi towarzyszył śpiew kolęd i świątecznych piosenek.

W Krakowie trzy orszaki (afrykański, azjatycki i europejski) wyruszyły z trzech punktów miasta, aby spotkać się na Rynku Głównym i razem oddać pokłon dzieciątku. – Orszak Trzech Króli to jedna z nich, celebrowana w sposób najbardziej spektakularny i łącząca we wspólnym, rozradowanym korowodzie przybyszy z różnych stron świata. Przez 14 lat było mi dane obserwować, jak ta cenna inicjatywa rosła i zyskiwała na popularności – dziś przerodziła się w gigantyczne przedsięwzięcie, angażujące setki uczestników, artystów, nauczycieli, rodzin, wolontariuszy i fundatorów – powiedział prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Orszak przeszedł także ulicami Łodzi od kościoła pw. Zesłania Ducha Świętego przy placu Wolności, ulicą Piotrkowską do archikatedry. W Gdańsku kolorowy orszak przeszedł ulicami Starego Miasta, a towarzyszyły mu dziecięce grupy rycerzy i dam dworu.

Orszak przeszedł także ulicami toruńskiego Starego i Nowego Miasta. Tutaj tradycyjnie przybrał styl hiszpański z figurami mędrców nawiązującymi do hiszpańskich „gigantes”. – Bardzo potrzebujemy takich spotkań, bardzo potrzebujemy takiego świętowania – mówił biskup toruński Wiesław Śmigiel, cytowany przez TVN24. – Warto, abyśmy spojrzeli na to spotkanie także w taki sposób, że jesteśmy tutaj z powodu Pana Boga. On obdarzył nas miłością. Każdego z nas kocha, bez względu na to, jaka jest historia naszego życia – dodał.

Para Prezydencka: Łączymy się z Państwem w radosnym świętowaniu

Pozdrowienia uczestnikom orszaków przesłała para prezydencka. – Szanowni Uczestnicy Orszaku Trzech Króli! Drodzy Kolędnicy! Serdecznie pozdrawiamy wszystkich, którzy wychodzą na ulice polskich miast i miasteczek, by razem iść do bożonarodzeniowej szopki. Łączymy się z Państwem w radosnym świętowaniu – usłyszeliśmy w specjalnym nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

– Ponad dwa tysiące lat temu w drodze do betlejemskiej groty spotkały się osoby, których życiowe ścieżki wcześniej się nie przecinały. Byli to pasterze z okolicznych wzgórz, ale też Trzej Królowie ze swoimi orszakami. Podobnie dzieje się dzisiaj, gdy spotykamy się w naszych miejscowościach, uczestnicząc w barwnych korowodach. Od kilkunastu lat obchodzimy Święto Trzech Króli, podejmując w nowy sposób starą jasełkową tradycję – dodała para prezydencka.

W nagraniu podkreślono, że w tym roku Orszaki odbywają się w całej Polsce i w wielu miejscach za granicą – w Niemczech, Wielkiej Brytanii, a także w niektórych miejscowościach Ameryki Południowej i Północnej oraz Afryki.

– Tysiące ludzi przy śpiewie kolęd wyruszy za światłem gwiazdy, by zanieść w świat Dobrą Nowinę o jedności i pokoju – usłyszeliśmy. – Wszystkim uczestnikom tegorocznych Orszaków życzymy udanego świętowania. Niech radość wspólnego kolędowania trwa przez cały 2024 rok. Wszystkiego dobrego! – dodali.

