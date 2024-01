Niemowlę zagryzione przez bulteriera. „Słychać było krzyk i płacz”

2-miesięczne niemowlę zostało śmiertelnie pogryzione przez bulteriera, który należał do rodziców dziecka. Prokuratura bada okoliczności zdarzenia. – Znam tę rodzinę, bardzo porządni ludzie. Nie mam pojęcia jak to mogło się stać – opowiada Uwadze! TVN jedna z sąsiadek.

„Słychać było krzyk i płacz”

Tragiczne wydarzenia rozegrały się w jednej z kamienic w Zgorzelcu.

– Słychać było krzyk i płacz. Oboje rodzice płakali. Ojciec wyniósł córkę z mieszkania przytulając ją do siebie – opowiada jedna z sąsiadek.

Należący do rodziców dziecka bulterier zaatakował dwumiesięczne niemowlę i dotkliwie je pogryzł.

– Dotychczasowe ustalenia wskazują na to, że w czasie, gdy doszło do tego tragicznego wydarzenia w domu przebywali rodzice z siedmiotygodniowym dzieckiem oraz pies rasy bulterier. Pies zaatakował dziecko, dotkliwie je pogryzł. Rodzice bezzwłocznie wezwali karetkę pogotowia – mówi Tomasz Czułowski z Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.

Dziecko w stanie bardzo ciężkim trafiło do szpitala w Zgorzelcu. Obrażenia były bardzo rozległe. Niemowlę miało uszkodzoną czaszkę, połamane kości, było nieprzytomne. Zespół lekarzy walczył o życie dziewczynki ponad dwie godziny, jednak jej życia nie udało się uratować.

Co dalej z psem?

Prokuratura prowadzi postępowanie w tej sprawie. Będzie ustalać, czy ze strony rodziców dziecka nie doszło do zaniechań i zaniedbań podczas sprawowania opieki nad niemowlęciem. Aktualnie śledztwo toczy się w sprawie nieumyślnego narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Nikomu nie przedstawiono zarzutów.

– Częściowo zabezpieczono dokumentację dotyczącą zwierzęcia. Będzie brane pod uwagę zachowanie tego psa, z czego mogło ono wynikać. Pies został przewieziony do schroniska, gdzie zostanie zbadany przez behawiorystę – mówi prokurator Tomasz Czułowski.

Przygotowanie psa na dziecko

Bulteriery w Polsce nie znajdują się na liście ras niebezpiecznych, ale to nie zwalnia ich właścicieli z zachowania ograniczonego zaufania do nich, ostrożności w przypadku kontaktów z dziećmi, a przede wszystkim szkolenia.

– W trakcie mojej pracy zauważyłam, że rasy typu „bull”, czyli amstaffy, pit bulle, bulteriery są znacznie cichsze niż inne rasy. Jest to logiczne, bo hodowcy wygaszali w nich wszystkie wokalne sygnały ostrzegające przed atakiem. One patrzą, namierzają i przechodzą do ugryzienia – tłumaczy Sonia Maciuszek, behawiorystka psów i kotów.

Pojawienie się dziecka w domu dla psa rasy takiej jak bulterier, może być dla niego bardzo stresujące. Dlatego, jak wskazuje behawiorystka, należy go dużo wcześniej do tego dobrze przygotować.

– Dobrą metodą przygotowania psa na dziecko jest puszczanie filmików z dźwiękami charakterystycznymi dla niemowlęcia – płaczem, kwileniem. To dźwięki nietypowe, które mogą wzbudzić w psie stres – mówi Sonia Maciuszek.

Prokuratura zabezpieczyła już wszystkie dowody w sprawie, przesłuchuje też kolejnych świadków i będzie czekać na opinię biegłego behawiorysty, który będzie badał bulteriera.

