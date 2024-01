Kiedy rozebrać choinkę? Można już po Trzech Króli, ale tradycja wskazuje też inne daty

Nie ma jednej daty, która określałaby do kiedy należy trzymać choinkę w domu. Jeśli chodzi o katolików, to nie określa tego prawo kanoniczne, a w grę wchodzi tradycja, która wskazuje trzy konkretne daty. Oczywiście w każdym domu każdy samodzielnie decyduje, do kiedy utrzymywać choinkę, jeśli w ogóle ją posiada i często zależy to od względów praktycznych.

Kiedy rozebrać choinkę?

Pierwszą z dat, którą zwykle wymienia się w kontekście czasu rozebrania choinki jest 6 stycznia, czyli Uroczystość Objawienia Pańskiego, potocznie nazywana świętem Trzech Króli. Pierwotnie upamiętniało ono jednocześnie pokłon Mędrców, chrzest Jezusa i cud w Kannie Galilejskiej, jako symbole Epifanii, czyli objawienia się Boga całemu światu. W późniejszych wiekach drugie i trzecie wydarzenie otrzymały własne, przypisane sobie niedziele.

I to właśnie drugie z wymienionych świąt, które oznacza również liturgiczny koniec okresu Bożego Narodzenia, jest uznawane za drugą tradycyjną datę, do kiedy należy trzymać choinkę w domu. Chodzi o niedzielę Chrztu Pańskiego, która w roku 2024 wypada 7 stycznia, dzień po Trzech Króli.

Trzeci z tradycyjnych dni po których należy rozebrać choinkę jest święto Ofiarowania Pańskiego, znane także jako Matki Bożej Gromnicznej obchodzone co roku 2 lutego. To święto, upamiętniające ofiarowanie Jezusa Chrystusa w Świątyni Jerozolimskiej, nieoficjalnie kończy obchody Bożego Narodzenia i właśnie wtedy zwykle znikają szopki i choinki z kościołów.

Jednak nie tylko daty trzech konkretnych świąt związanych z Epifanią, czyli bożym Objawieniem są przyjmowane za granicę, po której należy rozebrać choinkę. Wielu ludzi z rozebraniem choinki czeka na wizytę księdza „po kolędzie”. Oczywiście niczego złego nie ma także w rozebraniu choinki wtedy, kiedy drzewko obeschło, sypie się i straciło swój świąteczny czar. W końcu choinka ma być zielonym symbolem życia, a wyłysiałe lub pożółkłe gałązki z trudem mogą być za taki uznane.

