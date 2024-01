Wyprowadzili się do kochanków, a potem wracają. Lew-Starowicz dla „Wprost”: Oto kilka powodów

Rozciągłość czasu jest bardzo duża: od kilku dni do wielu lat! Pora przejść do analizy przyczyn powrotu, ograniczę się do najczęściej spotykanych.

Smutek spełnionej baśni

Wynika to ze scenariusza życia we dwoje na podstawie chciejstwa, przyjemnych spotkań tworzących złudzenie, że ta odświętność będzie trwała wiecznie. Niekiedy druga osoba zapowiada, że „będzie ci ze mną jak w raju”.

Kolejna przyczyna to idealizowanie kochanków. Obecnie pojawiła się moda na opisywanie związków z osobowością psychopatyczną. Coś jest na rzeczy.