Chciał okraść komórkę lokatorską. Policjanci zatrzymali włamywacza

W środę 10 stycznia dyżurny opolskiej jednostki został powiadomiony przez mieszkańca Poniatowej o włamaniu do komórki w piwnicy, przynależącej do jego mieszkania. Z zawiadomienia wynikało, że sprawca po wyrwaniu skobla z drzwi dostał się do środka. Jego łupem padły znajdujące się tam przedmioty, w tym telefon komórkowy, o łącznej wartości ponad 700zł.

Zatrzymano złodzieja z Poniatowej

Na miejsce od razu skierowano policjantów z komisariatu w Poniatowej. Funkcjonariusze na postawie posiadanych informacji bez trudu namierzyli złodzieja. Trop doprowadził ich do 34-latka. W jego miejscu zamieszkania policjanci ujawnili skradzione przez niego mienie. Okazało się, że ostatnie włamanie nie było jedynym przestępstwem na koncie tego mężczyzny.

Zatrzymany usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem, do której się przyznał. Ustalane są kolejne przestępstwa, w których brał udział. Sprawa ma charakter rozwojowy. Obecnie funkcjonariusze weryfikują uzyskane informacje. Teraz za swoje zachowanie 34-latek odpowie przed sądem. Za kradzież z włamaniem zgodnie z kodeksem karnym grozi do 10 lat więzienia.

