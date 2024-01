Próbował sprzedać obraz. Stracił 22 tysiące złotych

Do funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy zgłosił się mężczyzna, który został oszukany podczas sprzedaży na popularnym portalu ogłoszeniowym. Z jego relacji wynikało, że na jednym z komunikatorów napisał do niego mężczyzna zainteresowany ofertą. Po doprecyzowaniu transakcji, w wiadomości otrzymał link do strony kurierskiej. W tym samym momencie zadzwonił telefon. W słuchawce usłyszał głos mężczyzny, który przedstawił się jako pracownik banku.

Trzebnica. Oszustwo przy sprzedaży obrazu

Rozmówca poinformował 63-latka, że pieniądze ze sprzedaży obrazu są już na jego koncie bankowym jednak musi je potwierdzić kodem BLIK. Kiedy mieszkaniec powiatu trzebnickiego ujrzał na telefonie kwotę 3000 złotych, wzbudziło to jego podejrzenia. Fałszywy bankier w podstępny sposób przekonał jednak 63-latka, że te pieniądze zostaną mu zaraz zwrócone, a jest to ustalony proces działania bankowości. Niestety mężczyzna potwierdził czterokrotnie kody, które otrzymał.

Po chwili na telefonie pokrzywdzonego wyświetliła się strona banku, gdzie podał dane wrażliwe, takie jak numer karty, datę ważności, kod CCV i właśnie w tym momencie okazało się, że dostęp do konta został zablokowany. W tym momencie mężczyzna wreszcie zorientował się, że został oszukany. Zadzwonił na infolinię swojego banku, gdzie otrzymał informacje, że z jego konta zostały wypłacone pieniądze w kwocie ponad 22 tysięcy złotych.

Policja ostrzega przed internetowymi oszustami

Policja przypomina, że dzisiejsze zakupy w dużej mierze przeniosły się do internetu. Zwłaszcza osoby młode śledzą aukcje i w ten sposób sprzedają różne przedmioty. Niestety, oszuści również tutaj działają i wykorzystują każdą sposobność, by się wzbogacić. Przede wszystkim nie dajmy się zwieść okazji i szybkiemu zarobkowi. Warto również poświęcić kilka chwil i przeczytać na portalu wskazówki, jak bezpiecznie kupować i sprzedawać.

Każda z takich stron ostrzega, co powinno wzmóc naszą uwagę i jak chronić swoje dane wrażliwe i pieniądze. Lepiej stracić trzy niepewne okazje, niż raz dać się oszukać. Rozmawiajmy wspólnie ze znajomymi, rodziną, na co zwracać szczególną uwagę przy wyborze tej formy sprzedaży.

Funkcjonariusze apelują, by weryfikować, kto i co do nas pisze. „Nie wpisuj nigdzie numeru swojej karty. Nie klikaj w nieznajome linki do stron. Apelujemy o rozwagę i ostrożność. Nie daj się oszukać, stosuj zasadę ograniczonego zaufania” proszą policjanci.

