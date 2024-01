Największy na świecie samolot wylądował w Łodzi. Kurs utrzymywano w tajemnicy

Największy samolot transportowy świata AN-124 Rusłan przyleciał do Łodzi. jest to już trzecia wizyta tej maszyny w stolicy województwa łódzkiego. Jak informowała rzeczniczka Portu Lotniczego w Łodzi Wioletta Gnacikowska, wcześniej gigant dwukrotnie pojawiał się na tym lotnisku w 2017 roku. Tym razem przylot trzymano w tajemnicy. Lądowanie odbyło się w poniedziałek 22 stycznia po południu.

Tajemnicze lądowanie An-124 w Łodzi

– Cel wizyty tego samolotu jest objęty tajemnicą, jak również trasa przelotu – na ten temat nie udzielamy żadnych informacji – oświadczyła w rozmowie z portalem tvn24.pl Gnacikowska. Wiadomo jedynie, że samolot, który wylądował w poniedziałek o godzinie 15:30, odleciał we wtorek 23 stycznia przed południem.

AN-124 Rusłan to największy samolot transportowy na świecie od czasu zniszczenia na lotnisku Kijów-Hostomel innego rekordzisty, AN-225 Mrija. Miało to miejsce w trakcie pierwszych dni wojny Rosji z Ukrainą. AN-124 ma kadłub długi na 69 metrów, a jego rozpiętość skrzydeł to aż 73 metry. Na pełnych zbiornikach paliwa może pokonać 16 tys. kilometrów, a na świecie są 33 takie maszyny.

Załadunek można przeprowadzić zarówno rampą tylną, jak i rampą przednią po hydraulicznym podniesieniu nosa samolotu. Do tego wyposażony jest w wewnętrzny dźwig mogący unieść nawet do 30 ton. Według niektórych danych samolot, w razie potrzeby, można przystosować do transportu 880 osób. Takie informacje podawała swego czasu na Facebooku Gdyńska Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej.

