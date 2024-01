Fajerwerki w hali pełnej ludzi. Finał WOŚP zakończył się skandalem

W niedzielę 29 stycznia miał miejsce 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z tej okazji w całej Polsce odbyły się tysiące imprez towarzyszących. Zdecydowana większość z nich przebiegła spokojnie, chociaż nie obyło się bez incydentów. Do takiego doszło podczas finału WOŚP w Rumi w województwie pomorskim, gdzie w pełnej ludzi krytej sali odpalono fajerwerki.

Finał WOŚP w Rumi zakończył się skandalem

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Rumii zorganizowano w sportowej hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Kulminacją wydarzenia miało być światełko do nieba zorganizowane tradycyjnie o 20. Ale zamiast odpalić fajerwerki na zewnątrz, ktoś z organizatorów odpalił je w pomieszczeniu pełnym ludzi, wśród których znajdowało się wiele dzieci.

Do sieci trafiło wiele nagrań przedstawiających wydarzenie. Widać na nich, że najpierw odpalono na niej fajerwerkowy wulkan z iskier, który nie spowodował większych kłopotów. Prawdopodobnie prowadzący, myślał, że drugi fajerwerk jest podobnego rodzaju. Okazało się jednak, że była to bateria kilkunastu rakiet, które po odpaleniu zaczęły, w akompaniamencie charakterystycznego dla WOŚP motywu muzycznego, strzelać we wszystkie strony i wybuchać. Wśród publiczności było słychać przekleństwa i krzyki.

— Mam nadzieję, że nikomu nic się nie stało. To było straszne… — próbował tłumaczyć sytuację prowadzący imprezę. – Nie wiedzieliśmy... Mam nadzieję, że jesteście państwo bezpieczni. To było już takie uderzenie, że miejmy nadzieję, że nikomu nic się nie stało... To było przegięcie, nie wiedzieliśmy nawet – mówił.

Nagranie zamieszczone na profilu „Rumia – co mnie gryzie?” komentowali oburzeni mieszkańcy. „Na ten parkiet wolno tylko w specjalnym obuwiu sportowym. Ale można go spalić petardami XD bez komentarza” – napisała jedna z internautek. Inni dopytują, kto zapłaci za ewentualne uszkodzenia w hali.

32. finał WOŚP. Pieniądze wciąż spływają

W momencie pisania tego tekstu, na koncie WOŚP było już ponad 175 milionów złotych. Tegoroczny wynik nie jest jednak ostateczny. Do 9 lutego będą trwały niektóre ze specjalnych licytacji. Ostateczny wynik Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zostanie ogłoszony na koniec marca. W 2023 r. w sumie zebrano na walkę z sepsą 243 259 387,25 zł. Przez 31. Finałów WOŚP udało się zebrać dwa miliardy złotych.

– To jest ten czas, kiedy nie bijemy piany, podajemy konkrety – przez lata naszej działalności Fundacja WOŚP zakupiła 71,5 tys. urządzeń medycznych – mówił na konferencji prasowej Owsiak. W poniedziałek o godz. 15:00 odbędzie się konferencja podsumowująca tegoroczny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

