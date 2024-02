Tajemniczy komunikat na posadzce. Czy w Topoli doszło do cudu?

Kuria Diecezjalna w Kielcach wróciła do wydarzeń z listopada 2022 r. Wtedy na posadzce kościoła parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Topoli znaleziono tajemniczy komunikat. Po umieszczeniu go w specjalnym naczyńku tzw. vasculum przybrał on barwę ciemnoczerwoną. Pojawiły się wówczas przypuszczenia, że zdarzenie to mogło mieć charakter nadprzyrodzony. Czy doszło więc do cudu?

Czy w parafii Topola doszło do cudu? Kuria zabrała głos

W nowym komunikacie przedstawiono przebieg czynności, jakie podjęto by wyjaśnić tę sprawę. Biskup kielecki Jan Piotrowski powołał 6 grudnia 2022 r. komisję do przeprowadzenia dochodzenia wstępnego. Przesłuchała ona osoby, które miały wiedzę o wydarzeniu. Na tej podstawie podjęto decyzję o przewiezieniu vasculum z komunikantem z parafii Topola do tabernakulum w kaplicy znajdującej się w domu biskupim. Doszło do tego 21 grudnia 2022 roku.

Komunikat podpisany przez wikariusza generalnego kieleckiej diecezji precyzuje, że w wyniku przeprowadzonego dochodzenia, komisja zdecydowała 16 stycznia 2023 r. o oddaniu próbki komunikantu i wody znajdującej się w naczynku do specjalistycznego badania.

Komunikat na posadzce kościoła. „Zdarzenie nie miało charakteru nadprzyrodzonego”

Dzień później materiał został przekazany do Ośrodka Badań Muzealiów, Relikwii i Zdarzeń Eucharystycznych przy Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Pracujący tam zespół specjalistów jednomyślnie stwierdził, że „na podstawie uzyskanych danych można wyjaśnić naturalny, tłumaczony mechanizmami przyrodniczymi, charakter pochodzenia dostarczonej do badania czerwonej zmiany barwnej” .

Wobec tego – co podkreślono w komunikacie – należy stwierdzić, że wydarzenie w parafii Topola nie miało charakteru nadprzyrodzonego.

