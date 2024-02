Poszukiwany poszedł na policję zapytać, dlaczego się do niego dobijano. Trafił do więzienia

Policja poinformowała o nietypowym zdarzeniu, do którego doszło w ubiegłym tygodniu doszło w Komendzie Powiatowej Policji w Pabianicach. Na komendę zgłosił się poszukiwany mężczyzna, pytając, dlaczego wcześniej policjanci dobijali się do niego do domu.

Poszedł na komendę zapytać, dlaczego policja go odwiedziła. „Zdziwił się, że jest poszukiwany”

Sprawę opisuje sierż. sztab. Agnieszka Jachimek oficer prasowy w Komendzie Powiatowej Policji w Pabianicach.

– Do siedziby stróżów prawa zgłosił się 28-latek, który chciał dowiedzieć się, dlaczego funkcjonariusze szukali go w domu. Jak się okazało, pabianiczanin był poszukiwany do odbycia kary 5 miesięcy pozbawienia wolności – przekazała policjantka w komunikacie prasowym.

Do zdarzenia doszło w czwartek 15 lutego tuż po godzinie 22.00. 28-latek przyszedł na komendę, informując, że szukał go ktoś z tutejszej jednostki.

– Mężczyzna, w rozmowie z dyżurnym stwierdził, że w ostatnim czasie dwukrotnie odwiedzali go mundurowi, jednakże nie mogli go zastać, gdyż był w pracy. Ciekawy powodu tych wizyt przyszedł do siedziby pabianickich policjantów, by ustalić skąd wynika zainteresowanie organów ścigania jego osobą. Zdziwił się, gdy okazało się, że jest poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Pabianicach do odbycia kary pozbawienia wolności – opisuje sierż. sztab. Jachimek.

Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do wyznaczonego aresztu śledczego. Spędzi tam najbliższe 5 miesięcy.

