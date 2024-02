Julia Nawalna opublikowała pierwszy wpis po śmierci męża. „Kocham cię”

W niedzielę niezależne rosyjskie media poinformowały o zlokalizowaniu miejsca przechowywania ciała Aleksieja Nawalnego. Ciało w sobotę nie zostało wydane matce opozycjonisty. Informator rosyjskiej „Nowej Gaziety” poinformował o siniakach znalezionych na ciele oraz o tym, że do tej pory nie przeprowadzono sekcji zwłok.

Julia Nawalna publikuje pierwszy wpis po śmierci męża

Zdjęcie i krótki komentarz po śmierci męża umieściła na swoim profilu na Instagramie Julia Nawalna.

„Kocham cię” – napisała, dodając swoje zdjęcie z Aleksiejem Nawalnym z koncertu, w którym wspólnie wzięli udział.

Żona krytyka Kremla ostatnią wiadomość od męża dostała w Walentynki – informował w piątek The Sun. Aleksiej Nawalny wyznał jej miłość. Para poznała się latem 1998 roku podczas wakacji w Turcji. Dwa lata później się pobrała i doczekała w sumie dwójki dzieci: 23-letniej obecnie córki Darii i 15-letniego syna Zachara. Nawalna w przeszłości była ekonomistką i pracowała w wielu rosyjskich bankach.

Julia Nawalna na konferencji w Monachium

W piątek, od razu po otrzymaniu informacji o śmierci męża, Julia Nawalna wystąpiła na 60. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

– Nie wiem, czy wierzyć, czy nie, w te straszne wiadomości, które otrzymujemy tylko ze źródeł rządowych. Wszyscy wiecie, że nie możemy wierzyć Putinowi i jego rządowi. Oni ciągle kłamią – oceniła Nawalna. – Jeśli to prawda, to chcę, aby Putin i wszyscy wokół niego, jego przyjaciele i rząd wiedzieli, że zostaną pociągnięci do odpowiedzialności za to, co zrobili naszemu krajowi, mojej rodzinie i mężowi. Zostaną postawieni przed sądem – dodała żona rosyjskiego opozycjonisty.

Nawalna zapewniła, że „ten dzień wkrótce nadejdzie” – I chcę wezwać całą światową społeczność, wszystkich na tej sali, ludzi na całym świecie, abyśmy wszyscy zjednoczyli się i pokonali to zło, pokonali przerażający reżim w Rosji – powiedziała żona rosyjskiego opozycjonisty. Nawalna podsumowała, że „rosyjski reżim i Putin muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za wszystkie przerażające rzeczy, które zrobili Rosji w ostatnich latach”.

