Jakie są objawy przesilenia wiosennego i jak sobie z nim radzić?

Przesilenie wiosenne to gorsze samopoczucie, które najczęściej obserwujemy u siebie na przedwiośniu. Na przełomie zimy i wiosny, gdy w diecie zaczyna brakować witamin i składników odżywczych, wyraźnie mamy mniej energii niż wcześniej. Przedłużająca się pora zimowa, z ograniczonym dostępem do światła słonecznego, świeżych warzyw i owoców, nie wpływa korzystnie na naszą kondycję fizyczną i psychiczną. Jak rozpoznać objawy kryzysu wiosennego i co zrobić, by poprawić sobie samopoczucie?

Co to jest przesilenie wiosenne?

Przesilenie wiosenne to grupa objawów, które obserwujemy u siebie na przełomie zimy i wiosny. Zaliczają się do nich zarówno objawy somatyczne takie jak zawroty głowy, problemy z kondycją skóry czy brak energii, jak i objawy psychiczne: rozdrażnienie, problemy ze snem. Objawy przesilenia wiosennego najczęściej pojawiają się w marcu i mogą męczyć nas do kwietnia, dopóki organizm nie przyzwyczai się do cieplejszej aury.

Dlaczego mamy przesilenie wiosenne?

Warto podkreślić, że niektórzy łączą objawy przesilenia wiosennego ze zmianą czasu. Wiosną przestawiamy zegary, wydłużając dostęp do światła słonecznego. Dni stają się bardzo długie, co naturalnie zwiększa naszą aktywność. Po zimie jednak możemy być osłabieni i szybko męczyć się narzuconymi sobie zadaniami.

Organizm musi stopniowo przygotować się do zmiany trybu funkcjonowania i powoli wyjść z hibernacji, w jaką częściowo przestawił się zimą. Lepiej jest więc nie być dla siebie zbyt wymagającym i dać sobie czas na nabranie sił – trochę jak po chorobie. Wiosenna rekonwalescencja organizmu i dostarczenie mu składników odżywczych może być dobrą bazą do poprawienia samopoczucia i do zbudowania odporności na kolejny sezon.

Jakie są objawy przesilenia wiosennego?

Do objawów przesilenia wiosennego zalicza się:

zmęczenie

brak energii

brak chęci do działania

bóle głowy



problemy ze snem albo nadmierna senność

problemy z koncentracją i skupieniem uwagi

obniżenie nastroju

problemy z kondycją skóry, włosów i paznokci

brak apetytu lub nadmierny apetyt

duża chęć na słodycze

Jak przetrwać przesilenie wiosenne?

Aby poprawić sobie samopoczucie w czasie przesilenia wiosennego, warto zwrócić większą uwagę na dietę. Powinna ona być zbilansowana, bogata w składniki odżywcze i kwasy tłuszczowe pochodzenia roślinnego. Na przełomie marca i kwietnia dobrze jest sięgać po kiełki, które są składnicą witamin z grupy B, zielone warzywa liściaste, oleje roślinne, awokado, ryby, pełnoziarniste kasze, makarony i chleby. Dieta bogata w magnez i witaminy B (kasze, strączki, kiełki) oraz w kasy tłuszczowe Omega-3 i witaminę D (ryby, oleje) poprawi kondycję układu nerwowego i nastrój.

Dobrze jest też ograniczyć przetworzoną żywność, a wieczory zacząć spędzać aktywnie, a nie na kanapie przed telewizorem. Regularne spacery wystarczą, by dotlenić organizm, wzmocnić mięśnie i stawy, a także uwolnić głowę od stresu. Warto też zadbać o prawidłową ilość snu – wietrzenie sypialni, ograniczenie niebieskiego światła, medytacje, joga pomogą rozluźnić napięcia i ułatwią zasypianie.

