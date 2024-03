Policja zatrzymała pięciu nastolatków. To oni mieli strzelać do autobusów

Pięć miejskich autobusów zostało ostrzelanych w sobotę 16 marca w centrum Warszawy. Ostrzelane pojazdy poruszały się ul. Marszałkowską w kierunku Placu Bankowego. W tym czasie w środku byli pasażerowie. Nikomu nic się nie stało.

Ostrzelanie autobusów w Warszawie. Policja zatrzymała pięciu nastolatków

W niedzielę stołeczna policja poinformowała w portalu X o zatrzymaniu pięciu nastolatków. To najprawdopodobniej oni strzelali do autobusów z wiatrówek.

„Wczoraj wieczorem stołeczni policjanci z Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw oraz Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego wytypowali mieszkanie, z którego mogły być oddane strzały do pojazdów komunikacji miejskiej. Zatrzymano w nim 3 nieletnich w wieku 13-15 lat. Chłopcy zostali umieszczeni w Policyjnej Izbie Dziecka” – czytamy w komunikacie.

Wkrótce zatrzymano kolejnych dwóch z pięciu młodocianych.

„Jednocześnie policjanci ustalili, że w mieszkaniu przebywało jeszcze dwóch nastolatków, którzy uciekli z niego przed przybyciem funkcjonariuszy. Wytypowano miejsce ich pobytu. Dwóch 16-latków także zatrzymano” – czytamy. „W mieszkaniu, z którego miały zostać oddane strzały, policjanci zabezpieczyli dwie wiatrówki na CO2” – dodano w komunikacie.

Jak informuje policja, czynności w tej sprawie pozostają w toku.

facebook

Autobusy ostrzelane z wiatrówki. Uszkodzenia karoserii i szyb

Miejski Reporter informował, że uszkodzone zostały trzy autobusy miejskie oraz dwa linii prywatnych. Policjanci potwierdzili, że karoserie i szyby pojazdów zostały zniszczone. Wśród nich miały być autobusy linii 131, 520, 522, 525, ostatniej nie udało się ustalić.

Jeden z pasażerów relacjonował, że siedział blisko szyby, w którą wleciał śrut. „Miałem słuchawki na uszach, więc nie słyszałem samego zdarzenia, tylko widziałem jak coś szybko walnęło w szybę. 4 autobusy dotarły parę minut później. Pasażerowie byli zaskoczeni i zdenerwowani co się dzieje” – mówił.

To nie pierwszy tego typu incydent z udziałem pojazdów komunikacji miejskiej. W grudniu 2022 r. warszawska policja otrzymała zgłoszenie o uszkodzeniu autobusu miejskiego linii 125 na warszawskim Grochowie. Kierowca zgłosił, że ktoś strzelał do pojazdu z broni pneumatycznej. Do podobnego zdarzenia doszło pół roku wcześniej, gdy ktoś oddał strzały do autobusu i tramwaju. Wystrzał uszkodził także samochód zaparkowany w pobliżu.

Czytaj też:

Policja dementuje doniesienia ws. ciężarnej praktykantki. „Nie wpłynęło pismo”Czytaj też:

Próba brutalnego zabójstwa w Warszawie. 24-latka rzuciła się z nożem na mężczyznę