Kontrowersyjna przeprowadzka abp. Jędraszewskiego. „Po co mu dwustumetrowe mieszkanie?”

Arcybiskup Marek Jędraszewski ma zamieszkać w XVII-wiecznej willi z ogrodem na terenie parafii św. Floriana w Krakowie, która dotąd służyła jako plebania. O sprawie poinformowała krakowska „Gazeta Wyborcza”, ustalając jednocześnie, że zabytkowy budynek został wyremontowany po cichu, bez wymaganej prawem zgody konserwatora zabytków.

Abp Jędraszewski ma zamieszkać w zabytkowej wilii. „Istne Castel Gandolfo”

Już w lipcu metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski ma przejść na emeryturę. Jak ustaliła „Gazeta Wyborcza”, potwierdzając swoje informacje u trzech księży, hierarcha ma na emeryturze zamieszkać na terenie parafii św. Floriana, gdzie ma zająć zabytkową plebanię, z której wcześniej usunięto dotychczasowych lokatorów – dwie gospodynie i proboszcza ks. Grzegorz Szewczyka, który w 2023 r. zrezygnował z urzędu.

Plebania to w rzeczywistości trzykondygnacyjna rezydencja. Budynek pochodzi z XVII wieku. Przylega do niego ogród o powierzchni około hektara, który do tej pory był otwarty dla mieszkańców należącej do parafii kamienicy, a od teraz ma być do wyłącznej dyspozycji nowego lokatora. Dodatkowo sami mieszkańcy mieli dostać wysoką podwyżkę czynszu, która rzekomo miała ich skłonić do wyprowadzki z kamienicy.

– Plebania położona jest w ścisłym centrum, w miejscu świetnie skomunikowanym, bo w pobliżu jest dworzec kolejowy, ale jednocześnie to teren odgrodzony od miasta murem, za którym kryje się też ogród. Istne Castel Gandolfo – stwierdził jeden z duchownych, porównując zabytkową plebanię do letniej rezydencji papieża.

Abp Jędraszewski ma zamieszkać w zabytkowej rezydencji. Terlikowski: Łamanie standardów

Do sprawy odniósł się publicysta Tomasz Terlikowski we wpisie na Facebooku.

„Podnoszony czynsz świeckim, tak by sami zrezygnowali z wynajmu mieszkań, bo ich obecność mogłaby przeszkadzać arcybiskupowi emerytowi. Łamanie standardów, których złamanie zarzucano proboszczowi Bazyliki Mariackiej, i których złamanie miało być powodem wezwaniem go do rezygnacji – to wszystko oczywiście jest nie do pogodzenia z nauczaniem społecznym Kościoła” – pisze Terlikowski na Facebooku.

„Ale mnie – tak osobiście – fascynuje pytanie, po co arcybiskupowi emerytowi dwustumetrowe mieszkanie. Samotny mężczyzna, jak sądzę, chyba nie potrzebuje aż takich przestrzeni. Ale co ja tam wiem o standardach życia emerytowanych metropolitów” – dodał publicysta.

