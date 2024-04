Plecak przetrwania. Co powinno się znaleźć w plecaku ewakuacyjnym?

Napaść Rosji na Ukrainę i tocząca się od ponad dwóch lat pełnometrażowa wojna za naszą wschodnią granicą pozbawiły nas poczucia bezpieczeństwa i uświadomiły, że pokój jest wartością bardzo kruchą. Sytuacja na froncie zmienia się dynamicznie, ale w Europie coraz głośniej wybrzmiewają głosy, że Ukraina może nie wygrać tej wojny, a ewentualne zwycięstwo Rosji oznacza konflikt z NATO.

Nie wszyscy europejscy przywódcy wierzą w światowy konflikt, który ogarnąłby wojenną pożogą cały zachodni świat, ale wszyscy radzą, by być przygotowanym na każdą ewentualność. Oznacza to nie tylko wzmacnianie potencjału militarnego poszczególnych krajów, ale i edukację społeczeństwa w kwestii odpowiedniego reagowania na zagrożenia.

Specjalną stronę z poradnikami uczącymi, jak reagować w sytuacji wybuchu wojny, zagrożenia biologicznego czy jądrowego, uruchomiło również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Znajdziemy na niej informacje, dokąd udać się w czasie zagrożenia, jak i szczegółowe wykazy rzeczy, które powinniśmy zapewnić sobie i swojej rodzinie, by przetrwać.

Co to jest plecak ewakuacyjny?

Jednym z ważniejszych punktów komunikatu RCB jest informacja o posiadaniu plecaka ewakuacyjnego. Każdy domownik powinien być wyposażony w plecak ucieczkowy, który w momencie zagrożenia szybko narzuci na plecy i opuści miejsce zamieszkania. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa radzi, by plecaki były spakowane i gotowe do użycia w każdej chwili. Jeśli dojdzie do ataku terrorystycznego, powodzi, pożaru, zagrożenia radiacyjnego, chemicznego czy biologicznego, nie będziemy mieli czasu na to, by biegać po mieszkaniu i szukać przedmiotów, które powinniśmy zabrać.

Co powinien zawierać plecak ewakuacyjny?

Zgodnie z komunikatem RCB plecak ewakuacyjny powinien zawierać:

dokumenty (warto zabrać ze sobą nie tylko dowód osobisty, ale wszystkie ważne dokumenty, które mogą nam się przydać)

gotówkę w niedużych nominałach

maseczki ochronne

radio na baterie

latarkę na baterie

mapę

ołówek i notes

apteczkę z podstawowymi środkami opatrunkami i opaską zaciskową

leki przeciwgorączkowe, przeciwbólowe i przeciwbiegunkowe

środki higieniczne (tampony, podpaski, papier toaletowy)

worki na śmieci

wodę i filtry do wody

zapas żywności na 2 dni, najlepiej liofilizowanej lub racji wojskowych

śpiwór

kurtkę przeciwdeszczową

ubranie na zmianę

kombinerki

łom

nóż

O co jeszcze należy zadbać?

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zachęca, by porozmawiać w rodzinie o postępowaniu w sytuacji zagrożenia, tak, by każdy domownik wiedział, dokąd ma się udać i gdzie szukać schronienia. Warto zastanowić się, gdzie w naszej okolicy znajdują się najbezpieczniejsze miejsca, ustalić, które piwnice lub schrony będą dostępne i gdzie będziemy mogli przeczekać najgorsze.

