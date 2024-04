Ten rozwód może mieć konsekwencje dla wielu par. Sąd przyznał alimenty na psa

Sąd Prowincjonalny w mieście Pontevedra w Hiszpanii potwierdził wcześniejszy wyrok sądu w Vigo. Pies małżonków, którzy postanowili zakończyć swój związek, trafi pod opiekę kobiety, a były mąż będzie płacił dodatkowe sumy na jego utrzymanie. Wydatkami na psa oraz dzieci niedawni małżonkowie mają bowiem dzielić się po połowie.

Alimenty na psa. Hiszpański sąd zdecydował

Hiszpańskie media ujawniły, że zasądzona kwota alimentów na psa to 40 euro miesięcznie. Na dzieci, które zamieszkały z matką, lepiej zarabiający małżonek ma płacić po 150 euro miesięcznie.

Warto wspomnieć tutaj, że polskie prawo nie przewiduje przyznania alimentów bezpośrednio na zwierzę domowe. Nie ma możliwości, by zostało ono potraktowane formalnie jako członek rodziny. Utrzymanie zwierzaka po rozwodzie może jednak zostać ujęte w wyroku. Będzie to określane jako „usprawiedliwione potrzeby uprawnionego do alimentów”, na co zwrócili uwagę autorzy piszący dla portalu Bezprawnik.pl.

Czytaj też:

Katarzyna Grochola: Hołownia, kurczę! Niech ci żona podpowie trochę. Kobiety są wściekłeCzytaj też:

Antoni Królikowski spłacił zaległe alimenty i żąda spotkań z synem. Joanna Opozda odpowiada