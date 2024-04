Wicepremier pochwalił się zdjęciem nowonarodzonego dziecka. Zdradził jego płeć i wagę

Wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podzielił się w sieci szczęśliwą wiadomością. Właśnie urodził mu się syn.

Kosiniak-Kamysz publikuje zdjęcie nowonarodzonego syna

„3890 g szczęścia. Witaj na świecie, synu. Mama i nasz maluch bardzo dzielni” – napisał w portalu X prezes PSL, do swojego wpisu dodają emotikonki serduszek i symbolizującego siłę bicepsa.

Dumny ojciec pochwalił się w sieci także zdjęciem maluszka.

twitter

Matką dziecka jest druga żona Władysława Kosiniaka Kamysza, Paulina Kosiniak-Kamysz. Para jest w związku małżeńskim od pięciu lat i ma łącznie już trójkę dzieci. W maju 2019 roku po raz pierwszy zostali rodzicami i wówczas polityk zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcie córki Zosi. Podobnie stało się we wrześniu 2020 roku – lider PSL opublikował wtedy zdjęcie z drugą pociechą i żoną na Twitterze, zostawiając krótki dopisek: „Różyczka”.

W styczniu Władysław Kosiniak-Kamysz w programie „Kropka nad i” na antenie TVN24 został zapytany o to, czy myśli o skorzystaniu z urlopu tacierzyńskiego, kiedy na świecie pojawi się jego trzecie dziecko.

– Bardzo chcę, jak tylko pozwoli na to sytuacja, to bardzo chętnie – przyznał wicepremier. Podkreślił również, że zarówno on, jak i jego żona, bardzo cieszą się z tego, że ponownie zostaną rodzicami.

Kosiniak-Kamysz odbiera gratulacje od polityków

Do Kosiniaka-Kamysza natychmiast zaczęły napływać gratulacje od innych polityków.

„Najserdeczniejsze gratulacje Władku!” – napisał wiceprzewodniczący Polski 2050 Michał Kobosko. „I to jest największe szczęście! PS. Kolejne 800+ od PiS:)” – napisał Janusz Kowalski z Suwerennej Polski. „Gratulacje, zdrowia dla Mamy i Maleństwa!” – napisała ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. „Gratulacje i dużo zdrowia dla całej rodziny!” – napisała Paulina Matysiak z Partii Razem.

Gratulację złożyli też m.in. Przemysław Wipler z Konfederacji, nowy prezydent Krakowa Aleksander Miszalski z KO, czy Kamila Gasiuk-Pihowicz z KO.

Gratulacje poprzez wpis „Gratulacje Prezesie!” i emotikonę koniczynki złożyła także Daria Brzezicka, działaczka młodzieżówki PSL, o której w ostatnich dniach było głośno. Polityczka publikowała liczne informacje o swoim związku z byłym wicewojowedą dolnośląskim Jackiem Protasiewiczem, który po serii wpisów krążących wokół informacji o relacji z Brzezicką stracił stanowisko. „Gratulacje Panie Premierze. Każdy mały chłopiec to wzmocnienie potencjału obronnego ojczyzny w przyszłości. Wielkie gratulacje także dla dzielnej Mamy. Ale przede wszystkim zdrówka dla maluszka!” – napisała z kolei niedoszła polityczka Marianna Schreiber.

Czytaj też:

Eurowybory 2024. Kosiniak-Kamysz zdradził wreszcie, co z listami PSLCzytaj też:

Kosiniak-Kamysz wstawił się za Sikorskim. Widzi go w roli unijnego komisarza