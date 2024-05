Pierwsza komunia święta. Jakimi kwotami wypada obdarowywać według internautów?

Koszty przyjęcia komunijnego rosną z każdym rokiem. Co za tym idzie – wzrastają też sumy, które wypada przekazać w prezencie, jeśli zostało się zaproszonym na uroczystość. W internecie pełno jest pytań nie tylko o rodzaj podarunków. Wiele osób głowi się także nad konkretnymi wartościami banknotów, wkładanych do kopert. Postanowiliśmy przyjść im z pomocą i zebrać dostępne tu i ówdzie podpowiedzi.

Komunia 2024. Jakie prezenty i ile w kopercie?

Z pomocą raczej nie przychodzi nam „Express Bydgoski”. Padające tam kwoty od czytelników są za bardzo rozstrzelone. Internauci piszą o 100, 200 czy 400 złotych. Inni dorzucają, że z pewnością nie więcej niż 500 zł. Ktoś jako chrzestny decyduje się na 800 zł, a inni w ogóle wykluczają prezenty w formie pieniędzy i polecają gry lub zestawy klocków. Padają też propozycje z tak różnego przedziału cenowego jak zegarek, medalik, pismo święte, rower czy kalkulator. Jest też opcja „tyle, ile uważa się za stosowne, ponieważ to sakrament jest najważniejszy”.

Nieco bardziej konkretni wydają się być czytelnicy portalu gp24.pl. Poleca on, by na prezent komunijny kupić coś modnego. W tym sezonie będą to hulajnoga, rolki, deskorolka, longboard, monocykl, zegarek sportowy czy sprzęt do nurkowania. Z kolei prezenty w postaci koperty z pieniędzmi uzależnia się od stopnia pokrewieństwa i znajomości z rodziną. Portal sugeruje, by w kopercie od chrzestnych znalazło się między 500, a 2000 zł. Dziadkowie mogą dać od 300 do 800 zł. Rodzice powinni raczej pomyśleć nad konkretnym prezentem dla swojej pociechy. Dalsza rodzina lub znajomi mogą ograniczyć się do mniejszych kwot, nie większych niż 500 zł.

Portal echodnia.eu sugeruje, by jako prezent komunijny wręczyć coś z elektroniki: smartfona, tableta, smartwatcha czy nawet laptopa. Popularne są też quady, ale to już znaczny wydatek i nieco niebezpieczny podarunek dla młodego człowieka. Jeśli chodzi o koperty, echodnia.eu proponuje pomnożyć wartość „talerzyka” razy dwa. Jeśli więc przykładowo w lokalu od osoby płaci się 150 zł, to w kopercie warto przynieść 300 zł.

Portal nowosci.com.pl zwraca uwagę, że wysokość darowizny w kopercie może być zróżnicowana w zależności wielkości imprezy, zamożności towarzystwa czy nawet od miasta lub wsi, gdzie odbywa się komunia święta. Jako minimalną kwotę dla chrzestnych podaje jednak 500 zł. Najbliższa rodzina i dziadkowie z kolei nie powinni przekraczać tej sumy, a dopuszczalne są oczywiście mniejsze stawki, takie jak 200 – 300 zł. Goście niespokrewnieni również nie muszą przekraczać 500 zł.

Sondaż WP ws. kopert na pierwszą komunię

Wirtualna Polska w swoim zestawieniu pisze, że chrzestni powinni dać w kopercie od 500 do nawet 1500 zł. Poza gotówką powinni też dołożyć jakiś prezent na pamiątkę. Dziadkowie mogą poprzestać na kwotach między 300, a 1000 zł. Jeśli są zamożniejsi, nic nie stoi oczywiście na przeszkodzie, by przekroczyli ten limit.

Ten sam portal posiłkował się dodatkowo ankietą przeprowadzoną przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna w dniach 22-24 marca. 21 proc. Polaków zdecydowałoby się na pierwszą komunię sprezentować kwotę powyżej 500 zł. 32 proc. mówiło o przedziale 300 – 500 zł, 20 proc. wybrało od 200 do 300 zł, a 13 proc. 100-200. Poniżej 100 zł zadeklarowało 14 proc. badanych.

Czytaj też:

Prezenty komunijne na 2024 rok. Co najpopularniejsze? To warto kupić w tym rokuCzytaj też:

Znany ksiądz zaskoczył. Zdradził, co zrobi jak zostanie papieżem