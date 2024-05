Nocny pożar hotelu w Śremie. W gaszeniu uczestniczyło 21 zastępów straży pożarnej

Pożar w hotelu Śremie został zauważony przed godziną drugą w nocy z soboty 18 maja na niedzielę. Na szczęście zarówno pracownicy, jak i goście szybko, w sumie sześć osób, szybko ewakuowali się z budynku przed przybyciem na miejsce służb. Do jednej z nich wezwano pogotowie ratunkowe.

Nocny pożar hotelu w Śremie

Lokalny „Tydzień Ziemi Śremskiej” informował, że w śremskim Hotelu Metropol doszło do pożaru dachu, najwyższej kondygnacji oraz szybu windowego. Na początku do gaszenia pożaru zadysponowano lokalną jednostkę straży pożarnej, ale szybko okazało się, że to nie wystarczy, a na pomoc ruszyły kolejne jednostki.

Jak informuje TVN24, powołując się na oficera dyżurnego wielkopolskiej staży pożarnej w nocy w gaszeniu pożaru uczestniczyło 21 zastępów straży pożarnej z powiatów śremskiego, średzkiego oraz poznańskiego.

– W nocy, dokładnie o godz. 01.38, dyżurny śremskiej Policji został powiadomiony o tym, że pali się dach hotelu – poinformowała podinsp. Ewa Kasińska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Śremie w rozmowie z portalem srem.naszemiasto.pl. – Policjanci patrolówki, którzy udali się na miejsce, ustalili, że na szczęście nikomu nic się nie stało. Policyjne czynności, jak na razie, polegają na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Pomagamy też gościom, którzy teraz chcą zabrać swoje rzeczy i opuścić hotel – dodała policjantka/

Dogaszanie pożaru trwało także w niedzielę rano, a ulice blisko Hotelu Metropol w Śremie pozostawały nadal zablokowane. Na miejscu wciąż pracuje policja i straż pożarna.

Przyczyna pożaru pozostaje nieznana. Lokalne media informują, że wcześniej na dachu obiektu były wykonywane prace konserwacyjne

