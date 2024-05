13-latka urodziła na wycieczce szkolnej. Nowe informacje

W środę 15 maja po godz. 20:00 13-letnia dziewczynka źle się poczuła na wycieczce szkolnej do parku rozrywki w Zatorze. Wyszła do łazienki, gdzie rozpoczęła się akcja porodowa. Pomocy udzieliła jej pracownica ośrodka wypoczynkowego. Na miejsce przyjechali ratownicy medyczni i policjanci. 13-latka trafiła na oddział ginekologiczny szpitala w Oświęcimiu.

13-latka urodziła na wycieczce szkolnej. Sąd rodzinny wyjaśni sprawę

– Zawiadomienie w tej sprawie otrzymaliśmy w czwartek. W związku z naszymi ustaleniami, że ojcem dziecka jest osoba niepełnoletnia, poniżej siedemnastego roku życia, sprawę przekazaliśmy już do sądu w Sochaczewie, do wydziału rodzinnego. On podejmie dalsze decyzje — powiedziała Onetowi Agnieszka Dzik, oficer prasowy policji w Sochaczewie.

Także w czwartek materiały w sprawie zostały przekazane do Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie na Mazowszu, ponieważ 13-latka pochodzi z tego powiatu. Wstępna kwalifikacja dotyczy obcowania płciowego z osobą poniżej piętnastego roku życia. Ojcem ma być niespełna 17-letni kolega dziewczynki.

Sprawą zajmie się także Rzeczniczka Praw Dziecka, Monika Horna-Cieślak. Pracownicy biura RPD zamierzają szeroko zbadać sytuację rodzinną 13-latki, która zaszła w ciążę.

– Sprawa na pewno jest niecodzienna, zajmujemy się nią. Przy czym przyjęliśmy zasadę, że nie komentujemy jej szczegółów z uwagi na dobro dzieci, których ona dotyczy – powiedziała Paulina Nowosielska, rzeczniczka RPD. Dodała, że dopiero po ustaleniu wszystkich faktów będzie można podjąć dalsze działania. – Naszym zadaniem jest bowiem stanie na straży bezpieczeństwa dzieci, ich zdrowia i życia oraz czuwanie nad tym i sprawdzanie, czy wszystkie instytucje działały prawidłowo – mówiła.

Portal faktyoswiecim.pl informował, że zarówno rówieśnicy dziewczyny jak i jej opiekunowie nie mieli pojęcia, że jest ona w ciąży. Rzeczniczka Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie Katarzyna Pokorna-Hryniszyn powiedziała „Gazecie Krakowskiej”, że stan noworodka jest ciężki, ale stabilny.

