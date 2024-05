Twój pies ma te objawy? Nie lekceważ ich, to może być poważny sygnał

Sezon pylenia nie dość, że już się rozpoczął, to jeszcze ze względu na dobrą pogodę może się przedłużyć. A właściciele czworonogów muszą na to naprawdę uważać – donosi duńska sieć klinik weterynaryjnych AniCura Denmark.

Na zintensyfikowanie sezonu pylenia w tym roku wpływa kilka czynników. Przede wszystkim są to zmiany w okresie wegetacyjnym roślin. Nie dość, że jeszcze nie zakończył się okres pylenia brzóz, to jeszcze znacznie wcześniej niż zwykle rozpoczął się sezon pylenia traw.

– Podczas gdy u ludzi główne obawy to częstsze kichanie i swędzenie oczu, u zwierzaków sprawa objawów wygląda zgoła inaczej – mówi Hanne Friis, główny lekarz weterynarii w AniCura.

Alergia u psów. Na co zwrócić uwagę?

U zwierzaków objawy alergii na pyłki mogą pojawić się przede wszystkim na ciele. Są to m.in. zaczerwienienia w okolicach łap, uszu, głowy, pach, czy pachwin. Psy często mogą drapać się na tyle mocno, że może dojść do całkowitego lub częściowego zdrapania sierści, co może skutkować większymi i mniejszymi ranami na skórze.

Na tym nie koniec. – Dodatkowo okazuje się, że nawracające problemy ze stanem zapalnym przewodu słuchowego często okazują się być spowodowane alergią, na co szybko można odpowiedzieć badaniem krwi – mówi Hanne Friis.

Jak radzić sobie z alergią u psów?

Weterynarka zachęca, aby właściciele psów uważnie obserwowali swoich czworonożnych przyjaciół. – Dobrze jest dbać o czystość uszu, aby nie tworzyła się woskowina, która mogłaby spowodować zapalenie kanału słuchowego. W związku z tym właściciele psów muszą być bardzo świadomi, że wymagany jest środek do czyszczenia uszu dla psów, ponieważ czyszczenie ucha psa wacikiem może być niebezpieczne – zauważa.

– Ponadto korzystne może być wietrzenie psa wczesnym rankiem i późnym wieczorem, kiedy w powietrzu jest mniej pyłków – tak samo jak należy pamiętać o osuszeniu łap po spacerze – podsumowuje Hanne Friis.

