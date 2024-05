Miał zawieszone prawo jazdy. Na rozprawę online dołączył... prowadząc auto. Sędzia oniemiał

Zamiast stawić się osobiście w budynku sądu, Corey Harris 15 maja wybrał opcję zdalnego połączenia za pośrednictwem komunikatora Zoom. Jak poinformował sędzia Cedric Simpson z hrabstwa Washtenaw, mężczyzna łączył się ze swojego samochodu, którego jednak nie miał wówczas prawa prowadzić. Sąd miał bowiem zajmować się jego zawieszonym prawem jazdy.

Nie miał prawa jazdy. Prowadził samochód na oczach sędziego

Sędzia Simpson zmuszony był upewnić się, że dobrze widzi i zapytał Harrisa, czy ten faktycznie prowadzi właśnie pojazd. Mężczyzna odpowiedział, że właśnie zjeżdża na parking przed gabinetem swojego lekarza i będzie gotowy „za sekundkę”. Kiedy po krótkiej pauzie Simpson raz jeszcze zapytał, czy Harris już się zatrzymał, reprezentująca go prawniczka Natalie Pate poprosiła sędziego o dwutygodniowe odroczenie rozprawy.

– Okej, bo może ja czegoś nie zrozumiałem – powiedział sędzia, po ponownym przejrzeniu leżących przed nim akt. – Czy to jest prowadzenie pojazdu w momencie zawieszenia prawa jazdy? – pytał. Pate potwierdziła, że patrzy on na sprawę, dotyczącą prowadzenia pojazdu bez uprawnień. – I on właśnie teraz prowadził? I nie ma prawa jazdy? – upewniał się sędzia.

Nie miał prawa jazdy. Prowadził, w trakcie swojej rozprawy

– Takie są zarzuty, tak – potwierdziła Pate. – Nie, patrzę teraz w jego akta. On nie ma prawa jazdy. Jest zawieszona, a on właśnie prowadzi pojazd – podkreślał Simpson. Pate po raz kolejny zmuszona była przytaknąć. W tym momencie sędzia rozejrzał się po sali sądowej z uśmiechem i po dłuższej przerwie podsumował całą sprawę.

– Nie mam pojęcia, dlaczego on to robi – stwierdził, odwołując się do Harrisa, który cały czas przysłuchiwał się wszystkiemu zza kierownicy swojego pojazdu. Następnie sędzia unieważnił kaucję mężczyzny i nakazał mu skierowanie się do więzienia hrabstwa Washtenaw do wieczora tego samego dnia. Harris zareagował, odrzucając głowę do tyłu i wypowiadając słowa: „O mój Boże”.

