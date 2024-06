Niesamowite drzewo z Nowej Zelandii. Wygląda jak z Władcy Pierścieni

O ile Nowa Zelandia zawsze słynęła ze swojej przepięknej przyrody, o tyle jej prawdziwa popularność wybuchła dopiero po debiucie pierwszej części ekranizacji Władcy Pierścieni. I nie ma co się dziwić, ponieważ widoki w niej zapierają dech w piersi.

Od kiedy film Petera Jacksona pojawił się w 2001 roku w kinach, do Nowej Zelandii zaczęły zjeżdżać miliony turystów. Organizowane są nawet specjalne wycieczki po miejscach, które pojawiły się w słynnej trylogii. Teraz fani serii mają kolejny powód, żeby już teraz kupować bilety lotnicze i szukać jak najlepszych hoteli. Wszystko za sprawą jednego drzewa.

Niesamowite drzewo wygląda jak z Władcy Pierścieni

Prawdziwym fanom nie trzeba przypominać, kim są entowie. Jeśli jednak ktoś nie pamięta tych słynnych postaci, to są one wielkimi długowiecznymi drzewami, które w historiach tworzonych przez J.R.R. Tolkiena co jakiś czas się przebudzały, aby chronić roślinność przed ludźmi i krasnoludami.

I aż trudno pomyśleć, że drzewa wyglądające jak entowie istnieją naprawdę. Ale tak, istnieją naprawdę. Co więcej, jedno z nich właśnie wygrało konkurs w Nowej Zelandii.

Skąd tak niespotykany kształt drzewa?

Drzewo Metrosideros robusta, czyli północne drzewo rata, które wygrało w konkursie o nagrodę Drzewa Roku organizowanym przez Nowozelandzkie Stowarzyszenie Arborystyczne, mierzy ponad 30 metrów. Jest także ostatnim ocalałym drzewem z wyciętego ponad 150 lat temu lasu.

Organizatorzy nie kryją, że zwycięskie drzewo zdominowało konkurs. – Od samego początku wysuwało się na prowadzenie – powiedział nowozelandzkim mediom organizator konkursu Brad Cadwallader. Ostatecznie głos na nie oddało 42 proc. osób.

Ciekawe jest za to, w jaki sposób drzewo uzyskało taki kształt. Północne drzewa rata są epifitami, czy drzewami rosnącymi na innych drzewach. To na nich hodują swoje powietrzne korzenie, które dopiero po czasie docierają do ziemi.

– To drzewo żywicielskie już zniknęło – wytłumaczył Cadwallader. – Być może drzewo było albo bardzo, bardzo duże, albo mogło istnieć inne drzewo, które upadło i oparło się o drzewo żywicielskie i dlatego korzenie rozdzieliły się blisko ziemi i nadawały mu wygląd chodzącego – wyjaśnił organizator.

