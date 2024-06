98-letni weteran wojenny dawcą wątroby. „Dał jeszcze jeden prezent”

O przeszczepie poinformowała agencja Associated Press.

Według firmy zajmującej się transplantacjami, Mid-America Transplant, Orville Allen zmarł 29 maja, a jego wątroba została z powodzeniem przeszczepiona 72-letniej kobiecie. — Wątroba jest odpornym organem. Mieliśmy już do czynienia z dawcami ze wszystkich grup wiekowych — powiedział agencji AP Kevin Lee, prezes Mid-America Transplant.

„Dał jeszcze jeden prezent”

Mężczyzna był weteranem dwóch wojen, farmerem i nauczycielem rolnictwa. Cieszył się dobrym zdrowiem, jednak 27 maja uległ wypadkowi. Wystąpił u niego obrzęku mózgu. Gdy rodzina przygotowywała się do pożegnania pacjenta, personel szpitala zapytał, czy rozważyliby oddanie jego wątroby. Rodzina, biorąc pod uwagę wiek mężczyzny, była zaskoczona.

Znając charakter swojego ojca – który był zawsze pierwszy do pomocy innym ludziom, uczynny i życzliwy – rodzina nie wahała się zbyt długo.

— To zmieniło się ze smutnej straty taty w promyk radości, ponieważ robił to, co robił przez całe życie – powiedziała Mitchelle, jego córka. — Dał jeszcze jeden prezent — podkreśliła.

Olbrzymie zapotrzebowanie na przeszczepy w USA

Wcześniej najstarszym dawcą wątroby był Cecil Lockhart z Wirginii Zachodniej. Zmarł w 2021 roku w wieku 95 lat, a jego wątroba została pomyślnie przeszczepiona innej pacjentce.

Jak informuje AP, osoby w wieku 65 lat lub starsze w pierwszych czterech miesiącach 2024 roku stanowiły około 12 procent zmarłych dawców narządów.

„Oddawanie narządów w zaawansowanym wieku może zakończyć się sukcesem” – stwierdził w oświadczeniu dr David Klassen, dyrektor medyczny UNOS (organizacji non-profit, która zarządza jedyną w Stanach Zjednoczonych siecią pobierania i przeszczepiania narządów). Zaznaczył jednak, że narządy starzeją się w różny sposób. Wiele ośrodków transplantacyjnych nie bierze pod uwagę serc od starszych dawców.

Obecnie na listach chorych czekających na możliwość przeszczepu znajduje się ponad 100 tysięcy mieszkańców Ameryki.

Czytaj też:

Czy nowotwory hematologiczne będzie można wyleczyć? Priorytety na dziś: debata WprostCzytaj też:

Kobiecie wszczepiono nerkę i grasicę od świni. To pierwszy taki zabieg w historii