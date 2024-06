Monolit jak z „Odysei Kosmicznej”. Tajemniczy obiekt na szlaku turystycznym

Departament Policji Las Vegas zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcie tajemniczego prostopadłościanu znajdującego się na pustyni w Nevadzie.

„Widzimy wiele dziwnych rzeczy, kiedy ludzie wybierają się na wędrówki, na przykład nieodpowiednie przygotowanie na zmianę pogody, brak wystarczającej ilości wody... ale patrzcie na to! W weekend Departament Policji Las Vegas zauważył ten tajemniczy monolit w pobliżu góry Gass Peak na północ od doliny” – poinformowano.

Monolit przypomina nieco czarne prostopadłościany, które pojawiły się w filmie „2001: Odyseja kosmiczna” w reżyserii Stanleya Kubricka.

Monolity znów zaskakują. Pojawiły się m.in. w Rumunii

Monolity podobne do tego w Nevadzie pojawiły się w różnych miejscach na całym świecie około cztery lata temu, w tym jeden na pustyni w Utah. Lokalne władze dowiedziały się o tajemniczym obiekcie, gdy zauważył go pilot helikoptera przelatującego nad nim w listopadzie 2020 roku. Dziesięciometrowa struktura zniknęła nagle, w tak tajemniczych okolicznościach, w jakich się pojawiła.

Kolejny monolit został znaleziony w Rumunii mniej więcej w tym samym czasie, podobnie jak jeden w Kalifornii i na wyspie Wight w kanale La Manche. Tajemniczy monolit dotarł także do Polski – nietypową instalację ktoś umieścił na plaży nad Wisłą, w Warszawie. Szybko okazało się, że był to performance satyrycznego serwisu AszDziennik. Portal tłumaczył, że monolit niczego nie reklamuje, ale jest jak 2020 r.: niepotrzebny, brzydki i za długi.

Nie wiadomo, kto stał za instalacjami pojawiającymi się w innych miejscach na świecie, a niektórzy zastanawiali się, czy są one formą wypowiedzi artystycznej. Jednak od tamtej pory nikt się do nich nie przyznał, co prowadziło do wniosku, że jest to przemyślany i skoordynowany żart.

Amerykański portal vox.com pisze, że pojawieniu się monolitu w Utah towarzyszyło wiele teorii. Popularna mówiła, że miejsce jego umieszczenia znajduje się w pobliżu niektórych lokacji filmowych podczas kręcenia serialu science fiction „Westworld” w 2015 roku i sugerowała, że ktoś pozostawił rekwizyt lub ekipa zrobiła sobie żart.

Czytaj też:

Internauci wzywają Muzeum Brytyjskie do zwrotu eksponatu. W sieci wybuchła aferaCzytaj też:

Tajemniczy monolit odnaleziony! Internauci potrzebowali 48 godzin