Jak sprawić, aby muchy nie wlatywały do domu? Wypróbuj jeden prosty sposób

Wraz z nadejściem wiosny i lata wiele owadów, takich jak muchy, pojawia się zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Niektóre z nich są korzystne dla lokalnej fauny i flory, podczas gdy inne mogą źle wpływać na ogród, np. gąsienice, ślimaki lub mrówki atakują plantacje kwiatów lub warzyw. Niektóre owady latające jak szerszenie są bardzo niebezpieczne dla ludzi i zwierząt domowych, dlatego ważne jest, aby pozbyć się ich natychmiast po zauważeniu gniazda.

Pożegnaj się z muchami dzięki zastosowaniu folii aluminiowej. To banalnie proste

Niektóre owady są po prostu irytujące i dokuczliwe. Są to m.in. muchy, które mogą przedostać się do wnętrza domów, ale mogą być również obecne podczas posiłków na świeżym powietrzu. Owady te są szczególnie obecne wiosną i latem, kiedy temperatury rosną. W większości przypadków przyciąga je żywność, zwłaszcza resztki w koszach na śmieci. Jednak szczególnie lubią ciepło i wilgoć.

Liczba much wzrasta wraz ze wzrostem temperatury, co może sprawić, że ich obecność będzie bardzo irytująca. Istnieje kilka sposobów, aby się ich pozbyć, ale jeden w szczególności zapobiega ich przedostawaniu się do domów latem. Chodzi o zastosowanie folii aluminiowej. Wystarczy wypełnić przezroczysty woreczek do zamrażarki wodą i kawałkami folii aluminiowej, a następnie szczelnie go zamknąć.

Woreczek do zamrażarki, woda i folia aluminiowa. Sprawdź, jak skutecznie odstraszyć muchy

Jeśli muchy przedostają się przez więcej niż jedno okno, należy powtórzyć tę czynność z kilkoma woreczkami, a następnie rozwiesić je wokół okien, aby odstraszyć muchy. Metoda działa na tej samej zasadzie, co wieszanie płyt CD na drzewach w celu odstraszenia ptaków. Muchy będą oślepiane przez słońce i światło odbite od kawałków aluminium. Będą również zdezorientowane, co odstraszy je, a przede wszystkim uniemożliwi im wejście do domów.

Metoda jest radykalna, ale nie będzie skuteczna, jeśli owady są już w domu. W tym wypadku można zastosować inne rozwiązania takie jak sadzenie odstraszających roślin, wykonanie domowych pułapek lub użycie dostępnych na rynku preparatów. Zaleca się również utrzymywanie czystości wewnątrz domu, aby uniknąć przyciągania tych latających owadów.

