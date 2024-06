Diesel zaginął pięć lat temu. Zamiast wrócić do domu, osiołek dołączył do… łosi

Terrie i Dave Dewry mieszkają w Auburn w Kalifornii. Do 2019 roku mieszkał z nimi także ich ukochany osiołek Diesel, jednak podczas jednej z pieszych wycieczek ze swoim właścicielem nieopodal pobliskiego jeziora wystraszył się i uciekł.

Poszukiwania osiołka trwały kilka tygodni. Diesla wypatrywali liczni wolontariusze, którzy zgodzili się pomóc państwu Dewry. Na nic to się zdało. Ostatni raz zwierzę widziane było kilka miesięcy po ucieczce na nagraniu z kamery terenowej. – W końcu się poddaliśmy. Po prostu nie było po nim śladu – powiedziała w rozmowie z telewizją CBS pani Dewry.

Nagranie, które zmieniło wszystko

Historia uległa diametralnej zmianie na początku czerwca, kiedy to turysta Max Fennell zauważył nietypowe stado i postanowił je uwiecznić. W mediach społecznościowych udostępnił on kilkudziesięciosekundowe nagranie, na którym widać grupę łosi i… osiołka.

Fannell opisał osiołka jako zwierzę „szczęśliwe i zdrowe” Państwo Dewry nie mają wątpliwości, że to ich Diesel. – To było niesamowite. To było jak: o mój Boże. W końcu go zobaczyliśmy. Wreszcie wiemy, że wszystko z nim w porządku. Żyje swoim najlepszym życiem. Jest szczęśliwy. Jest zdrowy i to była po prostu ulga – mówiła telewizji pani Dewry.

Przed osiołkiem długie życie

Jak się okazuje, uwiecznione na nagraniu stado łosi znajduje się blisko miejsca, gdzie zaginął Diesel. – Dwa zupełnie różne stworzenia, ale uczą się dogadywać i być dla siebie rodziną – mówiła pani Dewry.

Od kiedy Diesel zaginął, rodzina zaadoptowała kilka kolejnych osiołków. Zdecydowała się, że nie będzie łapać swojej zguby i pozwoli mu dalej „żyć swoim najlepszym życiem”. – Złapanie go byłoby prawie niemożliwe. Teraz jest naprawdę dzikim osłem. Robi to, do czego został wychowany – stwierdziła jego dawna opiekunka.

Wiele wskazuje na to, że historia Diesla jeszcze trochę potrwa. Aktualnie ma on około ośmiu lat, a osiołki jego gatunku mogą dożyć nawet 40 lat.

