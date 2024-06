Naukowcy się pomylili. Różnica wynosi nawet osiem miliardów lat

Droga Mleczna, czyli galaktyka, w której się znajdujemy, z biegiem czasu się rozrastała. Działo się to w momencie, kiedy inne galaktyki zderzały się z nią, były rozrywane i pochłaniane przez Drogę Mleczną. Każde zderzenie wywołało „zmarszczki”, które bada należący do Europejskiej Agencji Kosmicznej teleskop kosmiczny Gaia.

– Z wiekiem stajemy się coraz bardziej pomarszczeni, ale nasza praca pokazuje, że w przypadku Drogi Mlecznej jest odwrotnie. To coś w rodzaju kosmicznego Benjamina Buttona, który z czasem staje się coraz mniej pomarszczony – powiedział Thomas Donlon z University of Alabama.

Teleskop Gaia: Ostatnia poważna kolizja Drogi Mlecznej miała miejsce zaskakująco niedawno

Główny autor badania dodał, że „patrząc na to, jak te »zmarszczki« rozpraszają się w czasie, możemy prześledzić, kiedy Droga Mleczna doświadczyła ostatniego dużego zderzenia – i okazuje się, że stało się to miliardy lat później, niż myśleliśmy”. Galaktyczne „zmarszczki” zostały odkryte przez Gaię dopiero w 2018 r. To pierwsze badanie, które dokładnie określa czas zderzenia, które spowodowało „zmarszczki”, poprzez porównanie obserwacji z symulacjami kosmologicznymi.

Według przypuszczeń ostatni raz Droga Mleczna doświadczyła kolizji (GSE) z masywną galaktyką karłowatą, która zalała Drogę Mleczną gwiazdami przechodzącymi bardzo blisko centrum naszej galaktyki. Naukowcy twierdzili, że doszło do tego od ośmiu do 11 miliardów lat temu. Dane dostarczone przez Gaię sugerują, że za niezwykle poruszające się gwiazdy odpowiada inna kolizja, nazwana Virgo Radial Merger.

Zaskakujące odkrycie naukowców. „Historia pisana na nowo”

Aby „zmarszczki” gwiazd były tak wyraźne, musiały dołączyć nie mniej niż trzy a co najmniej pięć miliardów lat później, niż wcześniej sądzono. W 2020 r. Thomas kierował badaniem, w którym zidentyfikowano „zmarszczki” gwiazd w Drodze Mlecznej i porównano je z symulacjami różnych możliwych fuzji. Odkryto, że „zmarszczki” zostały prawdopodobnie spowodowane przez galaktykę karłowatą zderzającą się z Drogą Mleczną około 2,7 miliarda lat temu.

– Historia Drogi Mlecznej jest obecnie ciągle pisana na nowo, w dużej mierze dzięki nowym danym z teleskopu Gaia. Nasz obraz przeszłości Drogi Mlecznej zmienił się dramatycznie w porównaniu z nawet dekadą temu i myślę, że nasze zrozumienie tych fuzji będzie się nadal szybko zmieniać – stwierdził Thomas.

