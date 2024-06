Wielka migracja antylop. „Skala jest naprawdę imponująca”

Jak się okazuje, wielka migracja po równinach Tanzanii i Kenii, w której uczestniczą dwa miliony zwierząt – gnu, gazele i zebry – nie jest największą z migracji na Ziemi, jak dotychczas sądzono.

Jeszcze więcej zwierząt migruje przez Sudan Południowy. – Migracja w Sudanie Południowym wypiera wszelkie inne migracje, jakie znamy – powiedział David Simpson, menadżer parków narodowych Boma i Badingilo, pomiędzy którymi i wokół których przemieszczają się migracje. – Szacunki wskazują, że ogromne stada gatunków antylop są prawie trzy razy większe niż wielka migracja w Afryce Wschodniej. Skala jest naprawdę imponująca – mówił Simpson.

Na przekór wojnom domowym i brakowi stabilizacji

Zwierzęta w całym regionie przetrwały dziesięciolecia wojny domowej i niestabilności w Sudanie Południowym.

W 2007 roku przeprowadzono badanie Wildlife Conservation Society, które wykazało, że migracja z Sudanu Południowego obejmowała około 1,3 miliona zwierząt. Jednak firma African Parks, która w imieniu rządu zarządza parkami narodowymi Boma i Badingilo w Sudanie Południowym mogła zrealizować dokładniejsze obliczenia. Skorzystano z ulepszonej technologii i oceniono bardziej kompleksowy obszar. Dwa samoloty zostały wyposażone w kamery zaprogramowane do robienia zdjęć co dwie sekundy. W ten sposób uzyskano 330 000 zdjęć, które absolwenci Uniwersytetu w Dżubie zbadali za pomocą oprogramowania do liczenia dzikich zwierząt.

Mike Fay, koordynator ds. krajobrazu w African Parks w Boma i Badingilo stwierdził, że patrząc na zdjęcia stad z lotu ptaka można było wyobrazić sobie, jak Ziemia mogła wyglądać tysiące lat temu, kiedy natura i ludzie współistnieli w równowadze.

twitter

Migracja „numer jeden na świecie”

Prezydent Sudanu Południowego Salva Kiir Mayardit powiedział, że z badań wynika, że wspomniana migracja stała się „numerem jeden na świecie”.

Od 28 kwietnia do 15 maja 2023 roku piloci i obserwatorzy przelecieli nad obszarem 122 774 kilometrów kwadratowych – to teren niemal wielkości Grecji – obejmując cały znany zasięg gatunków antylop w krajobrazie Boma i Badingilo. Szacunki wskazywały na 5 milionów kobów białouchych, prawie 300 000 tiangów, 350 000 gazeli mongalla i 160 000 kobów bohor, czyli czterech gatunków antylop. Łącznie zwierząt było prawie 6 milionów.

W ramach badania 126 zwierzętom założono obrożę, aby zmierzyć odległość, jaką przebyły. I tak 11 kobów białousznych, najliczniejszej antylopy w migracyjnym krajobrazie, śledzono na dystansie około 2000 kilometrów.

Co prawda migracja zwierząt w Sudanie Południowym nie jest najdłuższą migracją ssaków lądowych na Ziemi – trasa, jakią przemierza karibu na Alasce ma długość 3200 kilometrów – ale jest to odległość podobna do wielkiej migracji między Tanzanią a Kenią. I chociaż Sudan Południowy jest najliczniejszą migracją dużych ssaków, jego liczebność jest niczym w porównaniu z coroczną migracją nietoperzy w Zambii, podczas której 10 milionów nietoperzy owocożernych przylatuje z Afryki Zachodniej do Parku Narodowego Kasanka.

Czytaj też:

Słonie nadają sobie imiona. Przełomowe wyniki badańCzytaj też:

Te zwierzęta korzystają z roślin, by się leczyć. Naukowcy w szoku