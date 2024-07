Leśnicy nazywają to cudem. „Mutacja genetyczna powodująca deformację szczytu rośliny”

„Usiądźcie wygodnie, na dziś mamy prawdziwą botaniczną perełkę. Powiedzieć, że to rzadkość, to jakby nic nie powiedzieć” – tak rozpoczyna się jeden z najnowszych wpisów Lasów Państwowych na Facebooku. Jak czytamy dalej: „Polskie publikacje świecą pustkami, rodzimy wujek Google nie chciał pomóc, koledzy po fachu przecierają oczy ze zdumienia. Tylko kilka nielicznych osób potrafi nakierować na to cudo”.

„Ten dziwny twór na szczycie naparstnicy purpurowej, to nic innego jak mutacja genetyczna powodująca deformację szczytu rośliny” – podały Lasy Państwowe. Co ciekawe, w naturze opisywana mutacja występuje naprawdę rzadko, a przemysł florystyczny posiada w sprzedaży jej nasiona.

Lasy Państwowe podzieliły się ciekawostką. „Natura potrafi dostarczyć wrażeń”

„Symetryczny kwiat w kształcie miski, górujący nad pozostałymi złożony jest z cętkowanych płatków sprawiających wrażenie ze sobą zszytych. Pozostałe części rośliny pozostają bez zmian. Mutacja określona przez Linneusza »kwiatem pelorycznym« może występować u gatunków o kwiatach symetrycznie położonych. Takich jak naparstnica, mięta czy storczyki” – czytamy dalej. „Natura potrafi dostarczyć wrażeń i zaskakuje tych, którzy pozwolą się nią zachwycić w lesie” – podsumowały Lasy Państwowe.

To zdanie podzielają użytkownicy mediów społecznościowych, którzy dają temu wyraz w publikowanych komentarzach. Internauci pod postem nie tylko dziękują za podzielenie się ciekawostką, ale także publikują zdjęcia, na których widać, jakie okazy udawało im się spotkać na swojej drodze.

W sekcji komentarzy pojawiła się także przestroga. „Nie dość, że skrajnie inwazyjna to jeszcze mutuje” – napisała jedna z internautek. „I na dodatek trująca” – odpowiedziały krótko Lasy Państwowe.

