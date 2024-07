Ptaki wyjadają Ci owoce w ogrodzie? Wystarczą stare płyty i prosty trick

O płytach pamięta już mało kto. Filmy ogląda się na internetowych platformach, a muzyki słucha w dedykowanych do tego i opłacanych regularnie aplikacjach. Nie znaczy to jednak, że stare krążki Ich Troje i Maryli Rodowicz nie mogą się jeszcze na coś przydać. Wręcz przeciwnie – mogą, i to jeszcze jak.

Po co ogrodnicy rozwieszają płyty CD i DVD?

W ostatnim czasie coraz bardziej widocznym stało się wieszanie starych płyt CD i DVD przy ogrodowych grządkach i wykorzystywanie ich do ochrony owoców i warzyw przed ptakami. Choć na pierwszy rzut oka wydaje się to dziwne, to ptaki boją się tak wywieszonych płyt i jeśli te pojawią się wzdłuż grządek, nieproszeni goście nie będą wyjadać malin, truskawek czy czego tylko by im do głowy nie przyszło.

Działanie odstraszające płyt CD i DVD na ptaki można łatwo wytłumaczyć. Odbijają one światło, a dzięki wiejącemu wiatrowi to trafia w różne kierunki. Ptaki są zdezorientowane i odlatują z ogródka zamiast wyjadać rosnące w nim roślinki.

Trik ten zdecydowała się nagłośnić strona ogrodnicza Food For Trees & Africa. „Czy wiesz, że wieszając stare płyty CD w ogrodzie z jedzeniem, przestraszysz ptaki odbitym światłem i będziesz trzymać je z dala od warzyw i ziół? To trik, który wdrożyliśmy w ogrodzie spożywczym Food & Trees for Africa” – napisała na swojej stronie.

Jak zamontować płyty CD i DVD do odstraszania ptaków w ogrodzie?

Food For Trees & Africa opisało, jak dokładnie należy zamontować płyty. „Zacznij od luźnego zawieszenia krążków tak, aby przy najmniejszym wietrze wirowały i łapały promienie słoneczne. Od czasu do czasu zmieniaj ich lokalizację wokół grządek, aby ptaki się do nich nie przyzwyczaiły” – przeczytaliśmy.

Kluczowe w działaniu triku jest ostatnie zdanie. Pamiętaj, aby co jakiś czas zmieniać lokalizację wywieszonych płyt. Ptaki nie są głupie i potrafią nauczyć się, gdzie występuje niebezpieczeństwo. Jeśli tylko zadbasz o to, twoim roślinom nie powinno grozić już żadne niebezpieczeństwo.

