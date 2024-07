Niecodzienna prośba do ogrodników. Mają wywiercić otwory w płocie

Ogrodnicy powinni jednak zrobić wszystko, co w ich mocy, aby przyciągnąć tego lata te kolczaste zwierzątka do swoich ogrodów. Jeże bowiem doskonale zwalczają szkodniki. Uwielbiają pożerać ślimaki, z którymi ogrodnicy nieustannie walczą.

To właśnie teraz jest najlepszy czas, aby zadbać o to, by w Twoim ogrodzie panowały przyjazne warunki dla jeży.

Jest coraz mniej jeży. Przez przydomowe mury i ogrodzenia

W ostatnich latach populacja tych małych ssaków znacznie spadła. Jednym z powodów podawanych jako wyjaśnienie tego zjawiska jest budowanie wokół domów murów i ogrodzeń. „Jeśli jesteśmy właścicielami ogrodzonego ogrodu, ogródka lub innego terenu możemy połączyć nasz teren z sąsiednim montując w ogrodzeniu jeżoprzejście. W ten sposób możemy zwiększyć obszar, po którym mogą przemieszczać się jeże i inne niewielkie zwierzęta” – czytamy na stronie Fundacji PRIMUM, zajmującej się między innymi kolczatymi zwierzętami.

Jak podaje Wildlife Shop NHBS, „badania mówią, że jeże mają coraz mniejszy dostępny obszar żerowania, a tym samym ograniczoną ilość pożywienia. Mają też mniejsze szanse na spotkanie partnera”. Łatwo jest jednak ten problem rozwiązać. „Wykopanie otworu w murze lub ogrodzeniu ogrodowym umożliwi jeżom bezpieczne przemieszczanie się z ogrodu do ogrodu”.

Wrota dla jeży. Jak je wykonać?

Możesz to zrobić w prowizoryczny sposób, po prostu wycinając mały otwór wielkości jeża na dole ogrodzenia, lub podnieść cały panel o kilka centymetrów tak, aby jeż mógł się przecisnąć. Nie spowoduje to też większej częstotliwości kocich wizyt.

Można by pomyśleć, że to ułatwia życie kotom, ale potrafią one przeskoczyć nawet dwumetrowe ogrodzenie, więc nie spowoduje to zwiększenia liczby kocich wizyt.

„Otwór o wymiarach 13 centymetrów na 13 centymetrów jest odpowiedniej wielkości, aby jeż mógł przez niego przejść, ale jest za mały dla większości zwierząt domowych” – poinformował Wildlife Shop NHBS.

