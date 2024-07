Wędkarz pobił rekord! Myślał, że złowił gigantycznego suma. Prawda była inna

Wędkarstwo to sposób na spędzanie wolnego czasu, który wybierają nie tylko starsze osoby. Coraz częściej po wędki sięgają młodzi ludzie, którzy czerpią przyjemność z bliskiego kontaktu z naturą. Co więcej, często złowionych okazów nie traktuje się już jako zdobyczy, a po wyciągnięciu ich z wody i zrobieniu pamiątkowych fotografii, są wypuszczane na wolność.

Wędkarz złapał wielkiego wiosłonosa. Pobił rekord stanu!

Niektórzy mają tyle szczęścia, że biją rekordy – nawet wtedy, kiedy o to nie zabiegają. Tak było w przypadku wędkarza o imieniu Mike, który pochodzi z Arkansas w Stanach Zjednoczonych. Mężczyzna pobił stanowy rekord, łowiąc wiosłonosa, który ważył ok. 58 kg. Poprzedni rekordzista mógł się pochwalić 54-kilogramowym okazem.

Szczęście sprzyjało Mike'owi w Beaver Lake w północno-zachodnim Arkansas, a mężczyzna doskonale znał okolicę, ponieważ łowi ryby w tym regionie od dekady. Jak relacjonował, zdarzało mu się już wyciągać z wody okazy ważące ok. 13 kg, ale tym razem czuł, że sprawa jest poważniejsza. – Po prostu ryba pociągnęła wędkę w dół i płynęła dalej. Nie mogłem jej zawrócić – relacjonował Mike, cytowany przez Fox News. Jak dodał, przez pierwsze 20 minut musiał delikatnie zmieniać swoje położenie, podążając za wiosłonosem.

twitter

„Gigantyczny sum” okazał się wiosłonosem. „Mieliśmy naprawdę szczęście”

Wędkarz poinformował, że wspierał go znajomy, a cała walka z rybą trwała niemal godzinę. Haczyk wbił się wiosłonosowi w jedną z płetw piersiowych. – Na początku wyglądał jak gigantyczny sum, ale gdy zbliżył się do łodzi, zdaliśmy sobie sprawę, z czym mamy do czynienia – opowiadał Mike. – Gdy tylko ryba opadła na dno łodzi, hak wyskoczył – dodał. – Mieliśmy naprawdę szczęście – podsumował całą akcję mężczyzna.

Czytaj też:

Ujrzeli największe stworzenie na Ziemi. „Wydmuch wyższy niż dwupokładowy statek”Czytaj też:

Poszedł wędkować. Zamiast złowić rybę, znalazł kość mamuta