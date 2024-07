Wędkarz z Teksasu był w szoku. O swoim rekordzie dowiedział się po miesiącach

Informacja o złowieniu przez Kyle’a Halla z Teksasu gigantycznego okonia pojawiła się już w marcu. Wyłowiona 21 marca ryba ważyła 7,16 kilograma i mierzyła 68,5 centymetra. „To 37. okoń wielkogłębinowy w historii Teksasu, a także trzeci taki połów Kyle’a w ciągu trzech ostatnich sezonów. Gratulacje” – pisała strona programu Toyota ShareLunker Departamentu Parków i Dzikiej Przyrody Teksasu.

Choć już wtedy było wiadomo, że to wielki i niesamowity okaz, którym z ogromną satysfakcją można chwalić się innym, to nie było oczywiste, jak znaczący jest to połów. Informacja o tym przyszła dopiero po trzech miesiącach.

Niespodziewany rekord świata

W połowie zeszłego miesiąca, 13 czerwca, uchwalona formalnie została nowa aktualizacja wytycznych dla kategorii rekordów okoni Międzynarodowego Stowarzyszenia Ryb Łownych. Pozwoliła ona na zaliczenie tego gatunku okonia do klasy linii okoni wielkogębowych, klasy tippet, rekordów juniorów i rekordów długości.

Zgodnie z nowymi wytycznymi Międzynarodowego Stowarzyszenia Ryb Łownych dzięki swojemu połowowi w jeziorze O.H. Ivie w Teksasie Kyle Hall stał się… rekordzistą świata. „Gratuluję Kyle i dziękuję za wsparcie przyszłości pełnej większych, lepszych okoni w stanie Teksas!” – napisano na stronie programu Toyota ShareLunker.

We wpisie stwierdzono także, że okoń złowiony przez Kyle’a Halla był „najcięższym okoniem w Teksasie, który w tym roku został genetycznie zweryfikowany jako czysty okoń wielkogębowy z Florydy”.

Wyjątkowość okoni wielkogębowych z Florydy

Na tym nie koniec. Podano również, skąd dokładnie wzięła się ryba. Okazało się, że urodziła się ona w Texas Freshwater Fisheries Center w Atenach w Teksasie, a dopiero później została wypuszczona do publicznego zbiornika.

Jest to niewątpliwie wyjątkowy okaz okonia wielkogłębinowego z Florydy znanego również jako Micropterus salmoides. Zgodnie z wytycznymi komisji ds. Ochrony Ryb i Przyrody Florydy różni się on od innych okoni czarnych tym, że jego górna szczęka wystaje poza tylną krawędź oka, a pierwsza i druga płetwa grzbietowa oddzielone są wyraźnym głębokim spadkiem.

