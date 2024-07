Nowa Barbie na sklepowych półkach. Ma białą laskę

Najpopularniejsza lalka na świecie – Barbie – trafiła do sprzedaży niemal 60 lat temu. Przez większość czasu wyglądała niemal tak samo. Zmiany przyniosły ostatnie lata, kiedy to producent lalek, firma Mattel zaczęła wypuszczać do sprzedaży bardziej inkluzywne lalki – z bielactwem, protezą nogi, niepełnosprawnością czy trądzikiem. Całkiem niedawno na sklepowych półkach pojawiła się lalka z zespołem Downa.

Twórcy lalek deklarują, że zależy im, by każde dziecko mogło znaleźć lalkę dopasowaną do siebie – stąd lalki także o pełniejszych kształtach, różnym wzroście czy kolorach skóry.

Niewidoma Barbie. „To coś więcej niż lalka”

Teraz w sprzedaży ma pojawić się kolejny model Barbie. Ma charakterystyczne oczy, okulary przeciwsłoneczne oraz białą laskę – nowa lalka ma bowiem odpowiadać osobom niewidomym.

Do Barbie można dobrać akcesoria, które pozwolą zmienić psa w psa przewodnika.

– Zdajemy sobie sprawę, że Barbie to coś więcej niż lalka. Ona reprezentuje wyrażanie siebie i poczucie przynależności – stwierdziła Krista Berger, starsza wiceprezes Barbie.

Wyjątkowe ubranka i charakterystyczne szczegóły

Firma Mattel współpracowała z Amerykańską Fundacją na rzecz Niewidomych. Stworzyli lalkę, której każdy szczegół ma oddawać to, jak wygląda osoba niewidoma lub ze znaczną wadą wzroku.

Uwagę zwracają także ubrania lalki – mimo że nie różnią się znacząco stylem od innych, są uszyte tak, by łatwiej je było zdejmować i wkładać. To ma pomóc dzieciom, które borykają się z problemami ze wzrokiem. Opakowanie jest również bardziej dostępne niż standardowe i zawiera słowo Barbie napisane alfabetem Braille'a z przodu pudełka.

W akcji promocyjnej nowej Barbie bierze udział niewidoma aktywistka, Lucy Edwards. Powiedziała Guardianowi, że jako nastolatka czuła się wyobcowana przez to, że straciła wzrok i nie miała na kim się wzorować. „Czułam się też zażenowana moją laską. Byłabym dużo mniej samotna w mojej drodze do zaakceptowania i zrozumienia mojej niepełnosprawności” – mówiła.

